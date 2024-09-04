https://sarabic.ae/20240904/حماس-عبر-مقطع-فيديو-جديد-كل-يوم-يستمر-فيه-نتنياهو-بالحكم-قد-يعني-تابوتا-جديدا-1092382727.html

"حماس" عبر مقطع فيديو جديد: كل يوم يستمر فيه نتنياهو بالحكم قد يعني "تابوتا جديدا"

"حماس" عبر مقطع فيديو جديد: كل يوم يستمر فيه نتنياهو بالحكم قد يعني "تابوتا جديدا"

سبوتنيك عربي

أكد حركة حماس الفلسطينية، عبر مقطع فيديو جديد نشرته، اليوم الأربعاء، أن "الأسرى الإسرائيليين سيعودن إلى ديارهم أحياء حين يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع... 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T10:30+0000

2024-09-04T10:30+0000

2024-09-04T10:30+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

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وقالت "حماس"، في الفيديو، إن "مصير الأسرى الإسرائيليين سيبقى مجهولا إذا استمر العدون الإسرائيلي"، مؤكدة أن "كل يوم يستمر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحكم قد يعني تابوتا جديدا".وعرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي أوري دانينو، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثته هو و5 آخرين.وقال الأسير الإسرائيلي أوري دانينو، في الرسالة الأخيرة قبل مقتله، إن "حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، وكابينت الحرب فشلوا في السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وفشلوا في مهمة حماية المواطنين"، متسائلًا: "أين كنتم عندما أطلقوا النار عليّ.. أين كنتم عندما لم نعرف أين نهرب.. أين كنتم عندما كنا لوحدنا؟".وأضاف: "أنتم اليوم تحاولون قتلنا الواحد تلو الآخر في محاولات الإنقاذ الفاشلة والقصف الجوي"، متابعًا: "أنا موجود في أسر "حماس" ظروف حياتنا صعبة جدا، لا يوجد أكل، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء. أخرجونا من هنا الآن أحياء لأنه في هذه الوتيرة لن يبقى أحد على قيد الحياة".ونشرت "كتائب القسام"، الاثنين الماضي، مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية، التي تم قتلها في أحد أنفاق غزة، ضمن مجموعة تضم 6 أسرى إسرائيليين.وجاء ذلك بعدما أعلنت الكتائب، في وقت سابق، أنها ستنشر فيديو بعنوان "رسائلهم الأخيرة"، في إشارة إلى رسائل مسجلة بواسطة الأسرى الإسرائيليين لديها، قبل مقتلهم.وعلّقت "القسام" على فيديو يروشلمي، برسالة تقول فيها إن "الضغط العسكري يساوي الموت والفشل.. صفقة تبادل تساوي حرية وحياة".وتقول الأسيرة الإسرائيلية، في رسالتها المسجلة إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو: "أناشد نتنياهو العمل على إبرام صفقة للإفراج عني.. لقد أفرجت عن شاليط مقابل 1000 أسير والآن حماس تطلب 250 فقط".وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان اليوم الاثنين، إن "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".وأضاف: "نقول للجميع وبشكل واضح إنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".وتابع أبو عبيدة: "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمّدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن انتشال جثث 6 رهائن لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأثارت استعادة الجثث، غضبا عارما في إسرائيل، وأشعلت احتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع بدء صباح اليوم الإضراب العام في إسرائيل، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.وتوصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا، مما تسبب في مقتل نحو 41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 94 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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