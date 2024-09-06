https://sarabic.ae/20240906/الجيش-الإسرائيلي-ينسحب-من-جنين-ومخيمها-بعد-أطول-عملية-عسكرية-يشنها-منذ-عملية-السور-الواقي-1092442635.html

الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية "السور الواقي"

الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية "السور الواقي"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انسحابه من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية السور الواقي في العام 2002. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T06:04+0000

2024-09-06T06:04+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية موسعة هي الأطول والأكثر عنفا منذ العام 2002.ولفتت الإذاعة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجرت عملية عسكرية موسعة في مدينة جنين ومخيمها لمدة عشرة أيام متواصلة، هي الأطول منذ عملية السور الواقي، مشيرة إلى قتل الجيش الإسرائيلي لحوالي 36 فلسطينيا واعتقال 46 آخرين.وشهدت الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي"، في عام 2002، وتقول إسرائيل إن "العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس"، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.واستمر الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية، فيما حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية، وقالت في بيان، إن "العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحة أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".وأفاد "نادي الأسير الفلسطيني"، بأن "حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة، منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال"، مع التأكيد أن "هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023".وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين و5 في طولكرم و4 في طوباس و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 682 شخصا.

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