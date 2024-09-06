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غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
12:03 GMT
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الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية "السور الواقي"
الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية "السور الواقي"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انسحابه من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية السور الواقي في العام 2002. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T06:04+0000
2024-09-06T06:04+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية موسعة هي الأطول والأكثر عنفا منذ العام 2002.ولفتت الإذاعة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجرت عملية عسكرية موسعة في مدينة جنين ومخيمها لمدة عشرة أيام متواصلة، هي الأطول منذ عملية السور الواقي، مشيرة إلى قتل الجيش الإسرائيلي لحوالي 36 فلسطينيا واعتقال 46 آخرين.وشهدت الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي"، في عام 2002، وتقول إسرائيل إن "العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس"، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.واستمر الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية، فيما حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية، وقالت في بيان، إن "العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحة أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".وأفاد "نادي الأسير الفلسطيني"، بأن "حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة، منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال"، مع التأكيد أن "هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023".وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين و5 في طولكرم و4 في طوباس و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 682 شخصا.
https://sarabic.ae/20240902/وزيرة-إسرائيلية-تدعو-لإعلان-حالة-الحرب-في-الضفة-الغربية-1092309464.html
https://sarabic.ae/20240831/مسيرات-في-عدة-مدن-فلسطينية-تنديدا-بالاعتداءات-الإسرائيلية-على-جنين-فيديو-1092265867.html
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أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية "السور الواقي"

06:04 GMT 06.09.2024
© AP Photo / Leo Correaرجل فلسطيني يسير بجوار إطارات مشتعلة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، 22 مايو 2024
رجل فلسطيني يسير بجوار إطارات مشتعلة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، 22 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انسحابه من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية السور الواقي في العام 2002.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية موسعة هي الأطول والأكثر عنفا منذ العام 2002.
ولفتت الإذاعة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجرت عملية عسكرية موسعة في مدينة جنين ومخيمها لمدة عشرة أيام متواصلة، هي الأطول منذ عملية السور الواقي، مشيرة إلى قتل الجيش الإسرائيلي لحوالي 36 فلسطينيا واعتقال 46 آخرين.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
وزيرة إسرائيلية تدعو لإعلان حالة الحرب في الضفة الغربية
2 سبتمبر, 11:48 GMT
وشهدت الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي"، في عام 2002، وتقول إسرائيل إن "العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس"، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.
واستمر الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية، فيما حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية، وقالت في بيان، إن "العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحة أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".
وأفاد "نادي الأسير الفلسطيني"، بأن "حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة، منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال"، مع التأكيد أن "هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023".
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
مظاهرات في عدة مدن فلسطينية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. فيديو
31 أغسطس, 22:31 GMT
وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين و5 في طولكرم و4 في طوباس و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 682 شخصا.
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