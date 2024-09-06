https://sarabic.ae/20240906/علماء-ينجحون-بتدمير-99-من-الخلايا-السرطانية--1092461209.html
علماء ينجحون بتدمير 99% من الخلايا السرطانية
علماء ينجحون بتدمير 99% من الخلايا السرطانية
سبوتنيك عربي
توصل فريق من الباحثين إلى طريقة مبتكرة لتدمير الخلايا السرطانية من خلال تحفيز جزيئات الأمينوسيانين بتعريضها لضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء، ما يؤدي إلى تمزيق... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T16:07+0000
2024-09-06T16:07+0000
2024-09-06T16:07+0000
مجتمع
علوم
شفاء
خلايا سرطانية
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وأكد الفريق الطبي من جامعة رايس، وجامعة "تكساس إيه آند إم"، وجامعة تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن طريقتهم تمثل تحسنًا ملحوظًا، مقارنة بنوع آخر من الآلات الجزيئية القاتلة، تدعى "فيرينجا"، مشيرين إلى أنّها جيل جديد تمامًا من الآلات الجزيئية التي نطلق عليها "المطارق الجزيئية".وأجرى الباحثون تجاربهم على الفئران المصابة بأورام الميلانوما، حيث نجحت طريقة المطرقة الجزيئية بنسبة 99% في تدمير الخلايا، مؤكدين أن التقنية الجديدة قد تجد الخلايا السرطانية صعوبة في التغلب عليها.وقال الكيميائي شيشرون أيالا أوروزكو من جامعة رايس، إن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام بلازمون جزيئي بهذه الطريقة لإثارة الجزيء بأكمله وإنتاج فعل ميكانيكي يستخدم لتحقيق هدف معين، مثل تمزيق غشاء الخلايا السرطانية"، بحسب بحث منشور في مجلة كيمياء الطبيعة.وتُستخدم جزيئات الأمينوسيانين بالفعل في التصوير الحيوي كصبغات صناعية، بالإضافة إلى أنها تستخدم بجرعات منخفضة للكشف عن السرطان.
https://sarabic.ae/20240906/علماء-يبتكرون-طريقة-لجعل-أعضاء-البشر-شفافة-فيديو-1092448295.html
https://sarabic.ae/20240906/فاكهة-يشكل-تناولها-مع-الأدوية-خطرا-على-جسمك---1092460391.html
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علوم, شفاء, خلايا سرطانية, سرطانات
علوم, شفاء, خلايا سرطانية, سرطانات
علماء ينجحون بتدمير 99% من الخلايا السرطانية
توصل فريق من الباحثين إلى طريقة مبتكرة لتدمير الخلايا السرطانية من خلال تحفيز جزيئات الأمينوسيانين بتعريضها لضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء، ما يؤدي إلى تمزيق أغشية الخلايا السرطانية وتدميرها بالكامل.
وأكد الفريق الطبي من جامعة رايس، وجامعة "تكساس إيه آند إم"، وجامعة تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن طريقتهم تمثل تحسنًا ملحوظًا، مقارنة بنوع آخر من الآلات الجزيئية القاتلة، تدعى "فيرينجا"، مشيرين إلى أنّها جيل جديد تمامًا من الآلات الجزيئية التي نطلق عليها "المطارق الجزيئية".
وأجرى الباحثون تجاربهم على الفئران المصابة بأورام الميلانوما، حيث نجحت طريقة المطرقة الجزيئية بنسبة 99% في تدمير الخلايا، مؤكدين أن التقنية الجديدة قد تجد الخلايا السرطانية
صعوبة في التغلب عليها.
وقال الكيميائي شيشرون أيالا أوروزكو من جامعة رايس، إن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام بلازمون جزيئي بهذه الطريقة لإثارة الجزيء بأكمله وإنتاج فعل ميكانيكي يستخدم لتحقيق هدف معين، مثل تمزيق غشاء الخلايا السرطانية"، بحسب بحث منشور في مجلة كيمياء الطبيعة.
وتُستخدم جزيئات الأمينوسيانين بالفعل في التصوير الحيوي كصبغات صناعية، بالإضافة إلى أنها تستخدم بجرعات منخفضة للكشف عن السرطان.