https://sarabic.ae/20240908/الداخلية-الأردنية-حادث-إطلاق-النار-عند-جسر-اللنبي-عمل-فردي-والتحقيقات-مستمرة-1092518406.html

الداخلية الأردنية: حادث إطلاق النار عند جسر "اللنبي" عمل فردي والتحقيقات مستمرة

الداخلية الأردنية: حادث إطلاق النار عند جسر "اللنبي" عمل فردي والتحقيقات مستمرة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، بأن حادث إطلاق النار عند جسر "اللنبي" هو عمل فردي، والتحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T16:55+0000

2024-09-08T16:55+0000

2024-09-08T17:08+0000

العالم العربي

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار الأردن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092507329_0:48:1389:829_1920x0_80_0_0_ea7d872b4a9e8140d5f3ccd039a8893f.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأحد، عن بيان لوزارة الداخلية الأردنية، أن التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أو جسر اللنبي أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن ماهر الجازي من سكان منطقة الحسينية التابعة لمحافظة معان، وكان عبر الجسر كسائق لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية.ولفتت الوزارة إلى أن "النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة، وإنه يجري التنسيق بين الجهات المعنيّة لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن".وأضافت وزارة الداخلية الأردنية أنه "أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم، والجهات المعنيّة تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصابتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20240908/بن-غفير-طلبت-من-نتنياهو-إدراج-النصر-في-الضفة-الغربية-ضمن-أهداف-الحرب-1092508989.html

https://sarabic.ae/20240908/غانتس-يطالب-بفتح-تحقيق-بشأن-هجوم-جسر-اللنبي-1092514146.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الأردن