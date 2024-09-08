https://sarabic.ae/20240908/غانتس-يطالب-بفتح-تحقيق-بشأن-هجوم-جسر-اللنبي-1092514146.html

غانتس يطالب بفتح تحقيق بشأن هجوم "جسر اللنبي"

غانتس يطالب بفتح تحقيق بشأن هجوم "جسر اللنبي"

سبوتنيك عربي

طالب بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بفتح تحقيق شامل بشأن الهجوم على "جسر اللنبي". 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T13:43+0000

2024-09-08T13:43+0000

2024-09-08T13:43+0000

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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأحد، طالب فيها بفتح تحقيق شامل بشأن الهجوم على "جسر اللنبي" وتسبب في مقتل 3 إسرائيليين في وقت سابق من اليوم.وأوضح غانتس، الذي شغل منصب عضو بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" أن الهجوم على جسر اللنبي يعني المزيد من طلب وتعزيز خط الدفاع على الجدار الشرقي لدولة إسرائيل.وأشار بيني غانتس رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، إلى أن "بلاده تمر بأيام صعبة وعلى المواطنين الإسرائيليين أن يبقوا متحدين وأقوياء"، على حد زعمه.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصابتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

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