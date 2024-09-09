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https://sarabic.ae/20240909/خبراء-الأرصاد-الجوية-يحذرون-من-عاصفة-مغناطيسية-يوم-غد-الثلاثاء-1092551713.html
خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من عاصفة مغناطيسية يوم غد الثلاثاء
خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من عاصفة مغناطيسية يوم غد الثلاثاء
سبوتنيك عربي
حذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة مغناطيسية قد تضرب الأرض يوم غد الثلاثاء، قد يرافقها حدوث شفق قطبي. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T14:58+0000
2024-09-09T14:58+0000
مجتمع
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الموجة الكهرومغناطيسية
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قال ميخائيل ليو، كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية تستمر حوالي يوم على الأرض، مساء الثلاثاء، ومن المحتمل حدوث شفق قطبي في النصف الشمالي من الجزء الأوروبي من روسيا.وكتب ليو في قناته على "تلغرام": "ينتظر الأرض اصطدامان للمواد الشمسية، يمكن أن يندمجا على الأرجح في عاصفة مغناطيسية واحدة تستمر حوالي يوم، ومن المتوقع أن تبدأ هذه العاصفة المغناطيسية بعد الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء، وتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء، مع أقصى شدة مباشرة بعد منتصف الليل".وأشار ليو إلى أنه من المتوقع أن تكون العواصف المغناطيسية ضعيفة ومتوسطة المستوى. مع احتمالية تبلغ حوالي 30%، من الممكن حدوث الشفق القطبي في النصف الشمالي من الجزء الأوروبي من البلاد.ويُذكر أن العاصفة المغناطيسية تحدث إثر نشاط شمسي مفاجئ، مما ينتج عنه ازدياد في ظاهرة الشفق القطبي، واتساع مجال رؤيته على مستوى الكوكب. اكتشاف هيكل غامض مختبئ داخل نواة الأرضباستخدام تربة القمر... علماء يكتشفون "طريقة جديدة تماما" لإنتاج كميات كبيرة من المياه
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علوم, الفضاء, الشمس, كسوف الشمس, الشمس, حرارة الشمس, الموجة الكهرومغناطيسية
علوم, الفضاء, الشمس, كسوف الشمس, الشمس, حرارة الشمس, الموجة الكهرومغناطيسية

خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من عاصفة مغناطيسية يوم غد الثلاثاء

14:58 GMT 09.09.2024
© Photo / unsplash/ NASAالشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Photo / unsplash/ NASA
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حذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة مغناطيسية قد تضرب الأرض يوم غد الثلاثاء، قد يرافقها حدوث شفق قطبي.
قال ميخائيل ليو، كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية تستمر حوالي يوم على الأرض، مساء الثلاثاء، ومن المحتمل حدوث شفق قطبي في النصف الشمالي من الجزء الأوروبي من روسيا.
وكتب ليو في قناته على "تلغرام": "ينتظر الأرض اصطدامان للمواد الشمسية، يمكن أن يندمجا على الأرجح في عاصفة مغناطيسية واحدة تستمر حوالي يوم، ومن المتوقع أن تبدأ هذه العاصفة المغناطيسية بعد الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء، وتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء، مع أقصى شدة مباشرة بعد منتصف الليل".
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وأشار ليو إلى أنه من المتوقع أن تكون العواصف المغناطيسية ضعيفة ومتوسطة المستوى. مع احتمالية تبلغ حوالي 30%، من الممكن حدوث الشفق القطبي في النصف الشمالي من الجزء الأوروبي من البلاد.
ويُذكر أن العاصفة المغناطيسية تحدث إثر نشاط شمسي مفاجئ، مما ينتج عنه ازدياد في ظاهرة الشفق القطبي، واتساع مجال رؤيته على مستوى الكوكب.
اكتشاف هيكل غامض مختبئ داخل نواة الأرض
باستخدام تربة القمر... علماء يكتشفون "طريقة جديدة تماما" لإنتاج كميات كبيرة من المياه
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