الرئيس التونسي يطالب بحماية أملاك الدولة من "لوبيات الفساد"

عربي
بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240910/الرئيس-التونسي-يطالب-بحماية-أملاك-الدولة-من-لوبيات-الفساد-1092578610.html
الرئيس التونسي يطالب بحماية أملاك الدولة من "لوبيات الفساد"
الرئيس التونسي يطالب بحماية أملاك الدولة من "لوبيات الفساد"
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، إلى حماية أملاك الدولة ممن وصفهم بـ"لوبيات الفساد". 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T13:14+0000
2024-09-10T13:14+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092460669_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_79a1eb45993a8d00fad4dff5b88861ea.jpg
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، أن تصريحات سعيد جاءت خلال لقاء جمعه بوجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في قصر قرطاج.وطالب سعيد خلال اللقاء بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها، مشددا على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية.وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن مبدأ الأولوية مألوف في القانون في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله.وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي، أن "الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه".وقال قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الداخلية خالد النوري، ووزير الدولة للشؤون الأمنية سفيان بالصادق، إن "الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة، وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود"، مشددا على أن التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع بل ويعرفون دقائق الأمور واختاروا أن يُطهروا بلادهم وأن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده.يأتي هذا اللقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والجدل القائم بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري بشأن رفض حكم قضائي بإعادة 3 من المرشحين المقصيين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.واعتقلت القوات التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات"، وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة "موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.
https://sarabic.ae/20240907/بعد-عامين-من-القطيعة-دبلوماسيون-يدعون-إلى-إعادة-إحياء-العلاقات-التونسية-المغربية-1092490135.html
https://sarabic.ae/20240902/هيئة-الانتخابات-التونسية-تعلن-استحالة-تنفيذ-قرارات-المحكمة-الإدارية-بشأن-طعون-الترشح-للرئاسة-1092309959.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092460669_97:0:985:666_1920x0_80_0_0_afc7655b5f24e91bf60b75df85e2e337.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار

الرئيس التونسي يطالب بحماية أملاك الدولة من "لوبيات الفساد"

13:14 GMT 10.09.2024
© AP Photo / Tingshu Wangالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Tingshu Wang
تابعنا عبر
دعا رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، إلى حماية أملاك الدولة ممن وصفهم بـ"لوبيات الفساد".
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، أن تصريحات سعيد جاءت خلال لقاء جمعه بوجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في قصر قرطاج.
وطالب سعيد خلال اللقاء بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها، مشددا على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية.
وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن مبدأ الأولوية مألوف في القانون في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
بعد عامين من القطيعة.. دبلوماسيون يدعون إلى إعادة إحياء العلاقات التونسية المغربية
7 سبتمبر, 16:57 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي، أن "الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه".
وقال قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الداخلية خالد النوري، ووزير الدولة للشؤون الأمنية سفيان بالصادق، إن "الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة، وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود"، مشددا على أن التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع بل ويعرفون دقائق الأمور واختاروا أن يُطهروا بلادهم وأن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده.
يأتي هذا اللقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والجدل القائم بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري بشأن رفض حكم قضائي بإعادة 3 من المرشحين المقصيين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
هيئة الانتخابات التونسية تعلن استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشح للرئاسة
2 سبتمبر, 12:29 GMT
واعتقلت القوات التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات"، وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة "موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هرتسوغ: عودة المختطفين باهظة الثمن لكن عدم إعادتهم أكثر إيلاما07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала