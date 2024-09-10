https://sarabic.ae/20240910/الرئيس-التونسي-يطالب-بحماية-أملاك-الدولة-من-لوبيات-الفساد-1092578610.html
الرئيس التونسي يطالب بحماية أملاك الدولة من "لوبيات الفساد"
الرئيس التونسي يطالب بحماية أملاك الدولة من "لوبيات الفساد"
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، إلى حماية أملاك الدولة ممن وصفهم بـ"لوبيات الفساد". 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T13:14+0000
2024-09-10T13:14+0000
2024-09-10T13:14+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092460669_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_79a1eb45993a8d00fad4dff5b88861ea.jpg
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، أن تصريحات سعيد جاءت خلال لقاء جمعه بوجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في قصر قرطاج.وطالب سعيد خلال اللقاء بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها، مشددا على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية.وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن مبدأ الأولوية مألوف في القانون في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله.وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي، أن "الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه".وقال قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الداخلية خالد النوري، ووزير الدولة للشؤون الأمنية سفيان بالصادق، إن "الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة، وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود"، مشددا على أن التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع بل ويعرفون دقائق الأمور واختاروا أن يُطهروا بلادهم وأن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده.يأتي هذا اللقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والجدل القائم بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري بشأن رفض حكم قضائي بإعادة 3 من المرشحين المقصيين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.واعتقلت القوات التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات"، وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة "موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.
https://sarabic.ae/20240907/بعد-عامين-من-القطيعة-دبلوماسيون-يدعون-إلى-إعادة-إحياء-العلاقات-التونسية-المغربية-1092490135.html
https://sarabic.ae/20240902/هيئة-الانتخابات-التونسية-تعلن-استحالة-تنفيذ-قرارات-المحكمة-الإدارية-بشأن-طعون-الترشح-للرئاسة-1092309959.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092460669_97:0:985:666_1920x0_80_0_0_afc7655b5f24e91bf60b75df85e2e337.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار
الرئيس التونسي يطالب بحماية أملاك الدولة من "لوبيات الفساد"
دعا رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، إلى حماية أملاك الدولة ممن وصفهم بـ"لوبيات الفساد".
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، أن تصريحات سعيد جاءت خلال لقاء جمعه بوجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في قصر قرطاج.
وطالب سعيد
خلال اللقاء بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها، مشددا على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية.
وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن مبدأ الأولوية مألوف في القانون في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي، أن "الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه".
وقال قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الداخلية خالد النوري، ووزير الدولة للشؤون الأمنية سفيان بالصادق، إن "الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة، وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود"، مشددا على أن التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع بل ويعرفون دقائق الأمور واختاروا أن يُطهروا بلادهم وأن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده.
يأتي هذا اللقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والجدل القائم بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري بشأن رفض حكم قضائي بإعادة 3 من المرشحين المقصيين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واعتقلت القوات التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال
، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات"، وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة
"موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة
، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.