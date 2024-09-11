https://sarabic.ae/20240911/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرارات-الجامعة-تحول-مهم-في-الموقف-الرسمي-العربي-تجاه-العدوان-الإسرائيلي-1092621210.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرارات الجامعة تحول مهم في الموقف الرسمي العربي تجاه العدوان الإسرائيلي

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرارات الجامعة تحول مهم في الموقف الرسمي العربي تجاه العدوان الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

اعتبر الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القرارات التي صدرت عن مجلس الجامعة العربية تحول مهم في الموقف الرسمي العربي منذ... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T16:47+0000

2024-09-11T16:47+0000

2024-09-11T16:47+0000

الجامعة العربي

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907360_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_e96c2e57f4c1f223a919e728b7e21ad0.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا التحول انتقل إلى لهجة ولغة سياسية جديدة في التعامل مع حكومة نتنياهو، وكل ما قامت به من حرب إبادة جماعية في غزة، والحرب التدميرية التي يقودها في الضفة الغربية والقدس بهدف تقويض وإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية، تمهيدًا لإنهاء حل الدولتين، وأي حل سياسي من الممكن أن يفضي لقيام دولة فلسطينية. وقال إن المجلس تحدث عن دعم مساعي فلسطين في تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة، بسبب تجاوزها شرط انضمامها، وكذلك عن فرض العقوبات عليها، ودعم قرار محكمة العدل الدولية بتحديد ماهية الاحتلال الإسرائيلي، والجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف لنتنياهو ووزير حربه غالانت، معتبرا أن الموقف العربي الحالي يشكل فارقا عن المواقف السابقة. وأشاد مجدلاني بموقف بوريل خلال الاجتماع، ووصفه ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، معتبرًا أنه موقف شجاع وواضح على الرغم من التباينات بالموقف الأوروبي تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة. وعقدت، أمس الثلاثاء، الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أعمالها برئاسة الجمهورية اليمنية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، لبحث قضايا العمل العربي المشترك في مقدمتها القضية الفلسطينية. وانعقد كذلك في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.

https://sarabic.ae/20240910/السفير-مهند-العكلوك-لـسبوتنيك-تنفيذ-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-بمثابة-الدعم-والحماية-للفلسطينيين-1092592189.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجامعة العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, تقارير سبوتنيك