https://sarabic.ae/20240913/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-الكارثة-المزدوجة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-خط-المواجهة--1092691267.html
خبير أمريكي يتحدث عن الكارثة المزدوجة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة
خبير أمريكي يتحدث عن الكارثة المزدوجة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة
سبوتنيك عربي
أفاد عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت ولم تتمكن من تحقيق أي شيء في مقاطعة كورسك وسرعت من هزيمتها في دونباس. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T17:14+0000
2024-09-13T17:14+0000
2024-09-13T17:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميرشايمر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الأوكرانيون يخسرون في مقاطعة كورسك، وهم أيضا يخسرون في دونباس، والنتيجة النهائية (للهجوم على حدود كورسك) هي أنهم اليوم في وضع أسوأ مما كانوا سيكونون عليه لو تركوا في دونباس القوات التي أرسلوها إلى مقاطعة كورسك، لكنهم لم يفعلوا ذلك وسرعوا من هزيمتهم".وقال: "في رأيي، كانت كارثة (الهجوم على كورسك). لقد أعطت الروس، الذين كانوا يتمتعون بالفعل بميزة في دونباس، ميزة أكبر".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع الماضي، 39 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات استراتيجية أوكرانية مرتبطة بالتصنيع العسكري والطاقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
https://sarabic.ae/20240913/صاروخ-روسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-بعد-دخول-مجموعة-عسكرية-إليه-فيديو-1092673671.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير أمريكي يتحدث عن الكارثة المزدوجة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة
أفاد عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت ولم تتمكن من تحقيق أي شيء في مقاطعة كورسك وسرعت من هزيمتها في دونباس.
وقال ميرشايمر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الأوكرانيون يخسرون في مقاطعة كورسك، وهم أيضا يخسرون في دونباس، والنتيجة النهائية (للهجوم على حدود كورسك) هي أنهم اليوم في وضع أسوأ مما كانوا سيكونون عليه لو تركوا في دونباس القوات التي أرسلوها إلى مقاطعة كورسك، لكنهم لم يفعلوا ذلك وسرعوا من هزيمتهم".
وأشار ميرشايمر إلى أن الهجوم على مقاطعة كورسك لم يجلب لأوكرانيا ميزة عسكرية، بل أضعف موقعها في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال: "في رأيي، كانت كارثة (الهجوم على كورسك). لقد أعطت الروس، الذين كانوا يتمتعون بالفعل بميزة في دونباس، ميزة أكبر".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع الماضي، 39 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات استراتيجية أوكرانية مرتبطة بالتصنيع العسكري والطاقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.