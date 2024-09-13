https://sarabic.ae/20240913/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-الكارثة-المزدوجة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-خط-المواجهة--1092691267.html

خبير أمريكي يتحدث عن الكارثة المزدوجة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة

خبير أمريكي يتحدث عن الكارثة المزدوجة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة

سبوتنيك عربي

أفاد عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت ولم تتمكن من تحقيق أي شيء في مقاطعة كورسك وسرعت من هزيمتها في دونباس. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T17:14+0000

2024-09-13T17:14+0000

2024-09-13T17:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ميرشايمر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الأوكرانيون يخسرون في مقاطعة كورسك، وهم أيضا يخسرون في دونباس، والنتيجة النهائية (للهجوم على حدود كورسك) هي أنهم اليوم في وضع أسوأ مما كانوا سيكونون عليه لو تركوا في دونباس القوات التي أرسلوها إلى مقاطعة كورسك، لكنهم لم يفعلوا ذلك وسرعوا من هزيمتهم".وقال: "في رأيي، كانت كارثة (الهجوم على كورسك). لقد أعطت الروس، الذين كانوا يتمتعون بالفعل بميزة في دونباس، ميزة أكبر".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع الماضي، 39 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات استراتيجية أوكرانية مرتبطة بالتصنيع العسكري والطاقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي

https://sarabic.ae/20240913/صاروخ-روسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-بعد-دخول-مجموعة-عسكرية-إليه-فيديو-1092673671.html

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