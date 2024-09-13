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نائب محافظ جنين لـ "سبوتنيك": اعتداءات إسرائيل في الضفة لن تتوقف في ظل الصمت العربي والدولي
نائب محافظ جنين لـ "سبوتنيك": اعتداءات إسرائيل في الضفة لن تتوقف في ظل الصمت العربي والدولي
سبوتنيك عربي
قال منصور السعدي، نائب محافظ جنين، إن الاحتلال الإسرائيلي موجود دائما في حياة المواطنين الفلسطينيين بالضفة، حيث يقوم بالحصار والاعتداء بشكل ممنهج ومتكرر ضمن... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T16:18+0000
2024-09-13T16:18+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
غزة
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل لا تخشى من القانون الدولي، ولا يوجد رادع لوقف اعتداءاتها المستمرة في الضفة الغربية، كما حدث مؤخرا، من تدمير للبنى التحتية والشوارع وشبكات المياه والكهرباء، لا سيما في مدينة ومخيم جنين.وقال إن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين ليس نهاية حملته العسكرية، حيث دائما ما يكرر هذه الاعتداءات تحت حجج واهية، ثم يخرج ليعود الناس إلى حياتهم ويحاولون إصلاح ما تم هدمه من خدمات ومرافق أساسية، معتبرًا أن هذه المأساة لن تنتهي سوى بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن هناك العديد من المبادرات الفلسطينية السياسية الجادة برعاية منظمة التحرير لحل هذه الأزمة المتكررة، وهناك مسؤولية دولية للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هذه الاعتداءات وجلاء آخر احتلال في العالم.وفيما يتعلق بالمخططات الإسرائيلية تجاه الضفة، قال إن حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل تسعى لزيادة الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، والتضييق على المواطنين لطردهم وتهجيرهم للخارج، حيث يقصدون دائما تدمير البنى التحتية والكهرباء وإغلاق الشوارع لدفع المواطنين للمغادرة، لكن الشعب الفلسطيني ثابت ولن يترك أرضه، مهما بلغت التضحيات.وعن إعادة بناء ما دمره الجيش الإسرائيلي في جنين، قال إن لجنة إعادة الإعمار في حالة انعقاد مستمرة، حيث خصصت الحكومة الفلسطينية الأموال لفتح الشوارع وإعادة بناء البنى التحتية الأساسية مجددًا، ومنذ انسحاب إسرائيل سارعت البلديات والمجالس القروية المحيطة بالآليات الثقيلة لرفع مخلفات العدوان وفتح الشوارد وإزالة الردم.وأوضح أن لجنة تقييم الأضرار تعمل على إعادة الإعمار في جنين ومحافظات الضفة، وإعداد ملف لتقديمه للخارجية الفلسطينية من أجل رفع قضية ضد الاحتلال وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يحمل المجتمع الدولي إسرائيل تكلفة إعادة بناء ما تم هدمه خلال العدوان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن بلادها تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد.وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي ورؤساء أجهزة الأمن حذروا بجلسة الحكومة هذا الأسبوع من أن منطقة الضفة الغربية على شفا الانفجار.ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران تستغل الفوضى وضعف الضغوط عليها بسبب انخراطها في الحرب، في تأجيج الإرهاب في الضفة الغربية"، على حد زعمها، مؤكدة أن مناطق وبلدات الضفة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات لم تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000.وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية هو رصيد استراتيجي لإسرائيل لكونه يحبط الهجمات الإرهابية ويمنع تعزيز حركة حماس والعناصر الإرهابية الأخرى"، على حد قولها.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240910/بوريل-الضفة-الغربية-ستصبح-غزة-الجديدة-في-ظل-بقاء-نتنياهو-1092575420.html
https://sarabic.ae/20240908/بن-غفير-طلبت-من-نتنياهو-إدراج-النصر-في-الضفة-الغربية-ضمن-أهداف-الحرب-1092508989.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, غزة, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب محافظ جنين لـ "سبوتنيك": اعتداءات إسرائيل في الضفة لن تتوقف في ظل الصمت العربي والدولي

16:18 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Nasser Nasserالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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حصري
قال منصور السعدي، نائب محافظ جنين، إن الاحتلال الإسرائيلي موجود دائما في حياة المواطنين الفلسطينيين بالضفة، حيث يقوم بالحصار والاعتداء بشكل ممنهج ومتكرر ضمن خطة تتبع ظروفه السياسية، في ظل الصمت العربي والدولي.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل لا تخشى من القانون الدولي، ولا يوجد رادع لوقف اعتداءاتها المستمرة في الضفة الغربية، كما حدث مؤخرا، من تدمير للبنى التحتية والشوارع وشبكات المياه والكهرباء، لا سيما في مدينة ومخيم جنين.
وقال إن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين ليس نهاية حملته العسكرية، حيث دائما ما يكرر هذه الاعتداءات تحت حجج واهية، ثم يخرج ليعود الناس إلى حياتهم ويحاولون إصلاح ما تم هدمه من خدمات ومرافق أساسية، معتبرًا أن هذه المأساة لن تنتهي سوى بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات الفلسطينية السياسية الجادة برعاية منظمة التحرير لحل هذه الأزمة المتكررة، وهناك مسؤولية دولية للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هذه الاعتداءات وجلاء آخر احتلال في العالم.
أعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بحضور جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
بوريل: الضفة الغربية ستصبح غزة الجديدة في ظل بقاء نتنياهو
10 سبتمبر, 12:19 GMT
وفيما يتعلق بالمخططات الإسرائيلية تجاه الضفة، قال إن حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل تسعى لزيادة الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، والتضييق على المواطنين لطردهم وتهجيرهم للخارج، حيث يقصدون دائما تدمير البنى التحتية والكهرباء وإغلاق الشوارع لدفع المواطنين للمغادرة، لكن الشعب الفلسطيني ثابت ولن يترك أرضه، مهما بلغت التضحيات.
وعن إعادة بناء ما دمره الجيش الإسرائيلي في جنين، قال إن لجنة إعادة الإعمار في حالة انعقاد مستمرة، حيث خصصت الحكومة الفلسطينية الأموال لفتح الشوارع وإعادة بناء البنى التحتية الأساسية مجددًا، ومنذ انسحاب إسرائيل سارعت البلديات والمجالس القروية المحيطة بالآليات الثقيلة لرفع مخلفات العدوان وفتح الشوارد وإزالة الردم.
وأوضح أن لجنة تقييم الأضرار تعمل على إعادة الإعمار في جنين ومحافظات الضفة، وإعداد ملف لتقديمه للخارجية الفلسطينية من أجل رفع قضية ضد الاحتلال وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يحمل المجتمع الدولي إسرائيل تكلفة إعادة بناء ما تم هدمه خلال العدوان.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن بلادها تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
بن غفير: طلبت من نتنياهو إدراج "النصر" في الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب
8 سبتمبر, 11:52 GMT
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي ورؤساء أجهزة الأمن حذروا بجلسة الحكومة هذا الأسبوع من أن منطقة الضفة الغربية على شفا الانفجار.
ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران تستغل الفوضى وضعف الضغوط عليها بسبب انخراطها في الحرب، في تأجيج الإرهاب في الضفة الغربية"، على حد زعمها، مؤكدة أن مناطق وبلدات الضفة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات لم تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية هو رصيد استراتيجي لإسرائيل لكونه يحبط الهجمات الإرهابية ويمنع تعزيز حركة حماس والعناصر الإرهابية الأخرى"، على حد قولها.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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