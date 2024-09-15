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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-27-1092731090.html
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29"
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن القوات الروسية أسقطت 3 طائرات مقاتلة أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29". 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T09:13+0000
2024-09-15T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-27" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، في غضون 24 ساعة".وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما اعترضت صاروخ "هيمارس"، و4 قنابل "هامر" و55 طائرة مسيرة، منها 22 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأوضح البيان بالقول: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 765 عسكريًا، و10 مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ميدانية".ووفقا للبيان، فإن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عززت مواقعها وحيّدت نحو 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت مركبتين مشاة قتاليتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-مطار-أوكراني-وقاعدة-زوارق-مسيرة-1092706725.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29"

09:13 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 15.09.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن القوات الروسية أسقطت 3 طائرات مقاتلة أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-27" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، في غضون 24 ساعة".
وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما اعترضت صاروخ "هيمارس"، و4 قنابل "هامر" و55 طائرة مسيرة، منها 22 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".

وتابع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، وحيّدت 150 عسكريًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات وعددا من المدافع الأوكرانية".

وأوضح البيان بالقول: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 765 عسكريًا، و10 مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ميدانية".
ووفقا للبيان، فإن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عززت مواقعها وحيّدت نحو 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت مركبتين مشاة قتاليتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات".
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يشن هجوما على مطار عسكري وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الأوكرانية
أمس, 10:04 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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