https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-27-1092731090.html
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29"
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن القوات الروسية أسقطت 3 طائرات مقاتلة أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29". 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T09:13+0000
2024-09-15T09:13+0000
2024-09-15T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-27" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، في غضون 24 ساعة".وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما اعترضت صاروخ "هيمارس"، و4 قنابل "هامر" و55 طائرة مسيرة، منها 22 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأوضح البيان بالقول: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 765 عسكريًا، و10 مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ميدانية".ووفقا للبيان، فإن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عززت مواقعها وحيّدت نحو 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت مركبتين مشاة قتاليتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-مطار-أوكراني-وقاعدة-زوارق-مسيرة-1092706725.html
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روسيا
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29"
09:13 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 15.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن القوات الروسية أسقطت 3 طائرات مقاتلة أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-27" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، في غضون 24 ساعة".
وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما اعترضت صاروخ "هيمارس"، و4 قنابل "هامر" و55 طائرة مسيرة، منها 22 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وتابع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، وحيّدت 150 عسكريًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات وعددا من المدافع الأوكرانية".
وأوضح البيان بالقول: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 765 عسكريًا، و10 مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ميدانية".
ووفقا للبيان، فإن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عززت مواقعها وحيّدت نحو 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت مركبتين مشاة قتاليتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.