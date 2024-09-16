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ملفات ساخنة
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29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
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قوانين الاقتصاد
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مساحة حرة
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10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240916/صحفي-أسترالي-يصف-قصف-بيلغورود-بأنه-هجوم-إرهابي-من-قبل-الناتو-1092792413.html
صحفي أسترالي يصف قصف بيلغورود بأنه هجوم إرهابي من قبل الناتو
صحفي أسترالي يصف قصف بيلغورود بأنه هجوم إرهابي من قبل الناتو
سبوتنيك عربي
وصف الصحفي الأسترالي، جوني هـ، القصف الأوكراني لمقاطعة بيلغورود وتعرضها لهجوم بأسلحة غربية بأنها حملة إرهابية تابعة لحلف شمال الأطلسي. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T17:13+0000
2024-09-16T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "ليس هناك أي معنى لانتقاد روسيا، عندما ترى هذا الصاروخ التشيكي "فامبير" الذي تم تسليمه إلى أوكرانيا (لاستخدامه) لتخويف السكان المدنيين في روسيا".ويعمل الصحفي في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ 15 شهرًا، وخلال هذا الوقت، زار عدة مناطق جديدة، وعاش لفترة طويلة في دونيتسك، حيث سجل قصف المدنيين من قبل أوكرانيا، ووصف القصف الصباحي لمدينة بيلغورود بأنه "حملة إرهابية لحلف شمال الأطلسي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة 10 مدنيين أحدهم بحالة حرجة في حصيلة أولية جراء قصف إرهابي أوكراني صباح اليوم على مركز المقاطعة.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240916/إصابة-8-مدنيين-جراء-قصف-إرهابي-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية--1092766388.html
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1092745786.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

صحفي أسترالي يصف قصف بيلغورود بأنه هجوم إرهابي من قبل الناتو

17:13 GMT 16.09.2024
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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وصف الصحفي الأسترالي، جوني هـ، القصف الأوكراني لمقاطعة بيلغورود وتعرضها لهجوم بأسلحة غربية بأنها حملة إرهابية تابعة لحلف شمال الأطلسي.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "ليس هناك أي معنى لانتقاد روسيا، عندما ترى هذا الصاروخ التشيكي "فامبير" الذي تم تسليمه إلى أوكرانيا (لاستخدامه) لتخويف السكان المدنيين في روسيا".
ويعمل الصحفي في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ 15 شهرًا، وخلال هذا الوقت، زار عدة مناطق جديدة، وعاش لفترة طويلة في دونيتسك، حيث سجل قصف المدنيين من قبل أوكرانيا، ووصف القصف الصباحي لمدينة بيلغورود بأنه "حملة إرهابية لحلف شمال الأطلسي".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 8 مدنيين جراء قصف إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية
11:17 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة 10 مدنيين أحدهم بحالة حرجة في حصيلة أولية جراء قصف إرهابي أوكراني صباح اليوم على مركز المقاطعة.

وقال غلادكوف عبر منشور شاركه على قناته في تطبيق "تلغرام": "بحسب البيانات الأولية فقد أصيب 10 مدنيين".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
أمس, 17:45 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها16:44 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT
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