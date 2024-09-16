https://sarabic.ae/20240916/صحفي-أسترالي-يصف-قصف-بيلغورود-بأنه-هجوم-إرهابي-من-قبل-الناتو-1092792413.html
صحفي أسترالي يصف قصف بيلغورود بأنه هجوم إرهابي من قبل الناتو
صحفي أسترالي يصف قصف بيلغورود بأنه هجوم إرهابي من قبل الناتو
سبوتنيك عربي
وصف الصحفي الأسترالي، جوني هـ، القصف الأوكراني لمقاطعة بيلغورود وتعرضها لهجوم بأسلحة غربية بأنها حملة إرهابية تابعة لحلف شمال الأطلسي. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T17:13+0000
2024-09-16T17:13+0000
2024-09-16T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798469_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_fa8154f345e8ec2e45028f7a9e6d3d82.jpg
وقال لوكالة "سبوتنيك": "ليس هناك أي معنى لانتقاد روسيا، عندما ترى هذا الصاروخ التشيكي "فامبير" الذي تم تسليمه إلى أوكرانيا (لاستخدامه) لتخويف السكان المدنيين في روسيا".ويعمل الصحفي في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ 15 شهرًا، وخلال هذا الوقت، زار عدة مناطق جديدة، وعاش لفترة طويلة في دونيتسك، حيث سجل قصف المدنيين من قبل أوكرانيا، ووصف القصف الصباحي لمدينة بيلغورود بأنه "حملة إرهابية لحلف شمال الأطلسي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة 10 مدنيين أحدهم بحالة حرجة في حصيلة أولية جراء قصف إرهابي أوكراني صباح اليوم على مركز المقاطعة.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240916/إصابة-8-مدنيين-جراء-قصف-إرهابي-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية--1092766388.html
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1092745786.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
صحفي أسترالي يصف قصف بيلغورود بأنه هجوم إرهابي من قبل الناتو
وصف الصحفي الأسترالي، جوني هـ، القصف الأوكراني لمقاطعة بيلغورود وتعرضها لهجوم بأسلحة غربية بأنها حملة إرهابية تابعة لحلف شمال الأطلسي.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "ليس هناك أي معنى لانتقاد روسيا، عندما ترى هذا الصاروخ التشيكي "فامبير" الذي تم تسليمه إلى أوكرانيا (لاستخدامه) لتخويف السكان المدنيين في روسيا".
ويعمل الصحفي في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ 15 شهرًا، وخلال هذا الوقت، زار عدة مناطق جديدة، وعاش لفترة طويلة في دونيتسك، حيث سجل قصف المدنيين من قبل أوكرانيا، ووصف القصف الصباحي لمدينة بيلغورود بأنه "حملة إرهابية لحلف شمال الأطلسي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة 10 مدنيين أحدهم بحالة حرجة في حصيلة أولية جراء قصف إرهابي أوكراني صباح اليوم على مركز المقاطعة.
وقال غلادكوف عبر منشور شاركه على قناته في تطبيق "تلغرام": "بحسب البيانات الأولية فقد أصيب 10 مدنيين".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.