https://sarabic.ae/20240917/مساعدة-وزير-الخارجية--المصري-الأسبق-القاهرة-تعتمد-على-الحليف-الروسي-لحل-الملفات-العالقة-في-المنطقة-1092823724.html

مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق: القاهرة تعتمد على الحليف الروسي لحل الملفات العالقة في المنطقة

مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق: القاهرة تعتمد على الحليف الروسي لحل الملفات العالقة في المنطقة

سبوتنيك عربي

رأت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق لشؤون أفريقيا، منى عمر، أن "لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، حقق نجاحا... 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T13:08+0000

2024-09-17T13:08+0000

2024-09-17T13:08+0000

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ولفتت منى عمر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الطرفين أكدا أن العلاقات الروسية المصرية كانت دائما مبنية على الثقة المتبادلة، حيث اعتمدت دائما مصر على دعم الحليف الروسي في القضايا التي تهمها".عمر أشارت إلى أنه "من الواضح أن العالم يمر بمرحلة من ازدواجية المعايير وعدم تطبيق المبادئ التي يتبجح بها الغرب بشأن حقوق الإنسان وغيرها من القضايا، وفي هذا السياق، تمتلك روسيا القدرة على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والقتل والتدمير، وكذلك لتحقيق وقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعزز روسيا دورها الدولي في هذا المجال، مما يجعل تدخلها ذا أهمية بالغة في تحقيق السلام والتعايش بين إسرائيل وجيرانها العرب".وأوضحت أن "خلال المؤتمر الصحفي للوزير المصري في موسكو، تم تناول القضايا الهامة التي تتعلق بسوريا ودورها المحوري بالنسبة لمصر ودول الجوار مثل ليبيا والسودان، كما تم الإشارة إلى التوترات في منطقة القرن الإفريقي، حيث تُظهر التصرفات الأحادية والاستفزازية لإثيوبيا تجاه المنطقة تعقيدا إضافيا".وتابعت قائلة: "تُعتبر قضية سد النهضة جزءا من هذه المشكلة الأوسع التي أثارت استياء العديد من دول الجوار، بما في ذلك الصومال ومصر، لذلك، أصبح من الضروري أن تجد روسيا صيغة تكاملية للتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالمنطقة، بما في ذلك قضية إثيوبيا، وإذا لم تُوجد آلية فعالة للردع، فقد تستمر إثيوبيا في تصرفاتها دون تغيير".وبيّنت أن "الوساطة المصرية بين أنقرة ودمشق بدأت، حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة زيارات متبادلة في هذا الإطار، وتم الشروع في التباحث مع الجانب السوري خلال زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأخيرة إلى مصر، والتي جرت ضمن اجتماع وزراء الخارجية العرب"، آملةً "أن تسفر هذه الوساطة عن نتائج إيجابية، لا سيما وأن هذا الملف كان من بين القضايا الرئيسية التي تم بحثها بين وزيري الخارجية المصري والروسي".مصر توجه رسالة قوية إلى إثيوبيا بشأن "سد النهضة"مصر تبحث إمكانية الزراعة بمياه عالية الملوحة

https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المصري-فيديو--1092767085.html

https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-المصري-في-موسكو-فيديو--1092762382.html

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