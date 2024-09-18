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الخارجية الإيرانية: العمل الإرهابي في لبنان إبادة جماعية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية
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هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
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المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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29 د
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الخارجية الإيرانية: العمل الإرهابي في لبنان إبادة جماعية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية
الخارجية الإيرانية: العمل الإرهابي في لبنان إبادة جماعية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، ما نُسب إلى إسرائيل في لبنان باستهداف المواطنين اللبنانيين من خلال تفجير أنظمة... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T07:07+0000
2024-09-18T07:07+0000
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأربعاء، عن كنعاني، أن ما جرى في لبنان مثالا للإبادة الجماعية ويخضع للملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية:وأشار كنعاني إلى أن "هذا العمل الإرهابي المركب يثبت مرة أخرى بوضوح أن الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين لتهديد خطير".ودعا المجتمع الدولي بسرعة إلى "مواجهة إفلات المسؤولين الصهاينة المجرمين من العقاب"، معربا عن "تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا ومقاومة ومع أسر الشهداء وجرحى هذه العملية الإرهابية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بلادها وراء تفجير أجهزة البيجر في لبنان من خلال رسائل نصية، حيث نقلت صحيفة "هاآرتس" عن مصادر أمريكية أن أجهزة الاتصال اللاسلكية مستوردة من تايوان وانفجرت أثناء إرسال رسالة نصية.وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان.وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرًا.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240918/تقرير-إسرائيل-فجرت-أجهزة-البيجر-في-لبنان-من-خلال-رسائل-نصية-1092846437.html
https://sarabic.ae/20240917/نائب-لبناني-لـ-سبوتنيك-الهجوم-السيبراني-على-لبنان-هو-وجه-من-أوجه-توسع-العدوان-الإسرائيلي-1092840759.html
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الخارجية الإيرانية: العمل الإرهابي في لبنان إبادة جماعية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية

07:07 GMT 18.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، ما نُسب إلى إسرائيل في لبنان باستهداف المواطنين اللبنانيين من خلال تفجير أنظمة الاتصالات.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأربعاء، عن كنعاني، أن ما جرى في لبنان مثالا للإبادة الجماعية ويخضع للملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب.
جهاز بايجر للاتصالات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
تقرير: إسرائيل فجرت أجهزة البيجر في لبنان من خلال رسائل نصية
06:17 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية:
إن العملية الإرهابية التي جرت اليوم في لبنان تم تنفيذها كاستمرار للعمليات المركبة للكيان الصهيوني وعملائه المرتزقة، وهي تتعارض مع كافة المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، ويستوجب الملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب.
وأشار كنعاني إلى أن "هذا العمل الإرهابي المركب يثبت مرة أخرى بوضوح أن الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين لتهديد خطير".
ودعا المجتمع الدولي بسرعة إلى "مواجهة إفلات المسؤولين الصهاينة المجرمين من العقاب"، معربا عن "تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا ومقاومة ومع أسر الشهداء وجرحى هذه العملية الإرهابية".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بلادها وراء تفجير أجهزة البيجر في لبنان من خلال رسائل نصية، حيث نقلت صحيفة "هاآرتس" عن مصادر أمريكية أن أجهزة الاتصال اللاسلكية مستوردة من تايوان وانفجرت أثناء إرسال رسالة نصية.
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
نائب لبناني لـ "سبوتنيك": الهجوم السيبراني على لبنان هو وجه من أوجه توسع العدوان الإسرائيلي
أمس, 18:33 GMT
وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان.
وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرًا.
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
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