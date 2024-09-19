https://sarabic.ae/20240919/خبير-أمريكي-دراسة-حطام-طائرة-إف-16-من-قبل-الجيش-الروسي-تهدد-الناتو-1092889528.html
خبير أمريكي: دراسة حطام طائرة "إف-16" من قبل الجيش الروسي تهدد الناتو
خبير أمريكي: دراسة حطام طائرة "إف-16" من قبل الجيش الروسي تهدد الناتو
سبوتنيك عربي
أكد الموظف السابق في الكونغرس الأمريكي والمحلل الجيوسياسي براندون ويشيرت، أن دراسة الجيش الروسي لحطام طائرات "إف-16" الأوكرانية التي تم نقلها إلى الأوكرانيين... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T12:30+0000
2024-09-19T12:30+0000
2024-09-19T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ويشيرت: "أما بالنسبة للتهديد الأمني لحلف الناتو، فعلى الرغم من أن طائرات "إف-16" قد عفا عليها الزمن بالفعل، إلا أنه يجري تحديثها بتكنولوجيا الحلف المحدثة لأداء مهامها بشكل أفضل".في 29 أغسطس، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بفقدان المقاتلة "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا، وتحقق لجنة خاصة في سبب الحادث.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كتبت في وقت سابق أن الطائرة " إف-16" تحطمت بسبب خطأ من الطيار. وصرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا أن الطائرة " إف-16" أسقطها نظام الدفاع الجوي باتريوت التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب نقص التنسيق بين الوحدات.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.جحيم ينتظر "إف - 16".. معلومات عن السلاح الروسي الخارق "بوك إم - 2"تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"
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روسيا, العالم
خبير أمريكي: دراسة حطام طائرة "إف-16" من قبل الجيش الروسي تهدد الناتو
أكد الموظف السابق في الكونغرس الأمريكي والمحلل الجيوسياسي براندون ويشيرت، أن دراسة الجيش الروسي لحطام طائرات "إف-16" الأوكرانية التي تم نقلها إلى الأوكرانيين تشكل تهديدًا لأمن الناتو.
وقال ويشيرت: "أما بالنسبة للتهديد الأمني لحلف الناتو، فعلى الرغم من أن طائرات "إف-16" قد عفا عليها الزمن بالفعل، إلا أنه يجري تحديثها بتكنولوجيا الحلف المحدثة لأداء مهامها بشكل أفضل".
وأضافت صحيفة "The National Interest": "تم تدمير هذه الطائرات، فمن المؤكد أن الروس سيتمكنون من الاستيلاء على حطام بعضها وسيتعرفون على كل الأسرار التكنولوجية التي يركبها الناتو في الطائرات القديمة لجعلها أكثر فعالية في القتال".
في 29 أغسطس، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بفقدان المقاتلة "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا، وتحقق لجنة خاصة في سبب الحادث.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كتبت في وقت سابق أن الطائرة " إف-16" تحطمت بسبب خطأ من الطيار. وصرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا أن الطائرة " إف-16" أسقطها نظام الدفاع الجوي باتريوت التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب نقص التنسيق بين الوحدات.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.