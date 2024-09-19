https://sarabic.ae/20240919/خبير-أمريكي-دراسة-حطام-طائرة-إف-16-من-قبل-الجيش-الروسي-تهدد-الناتو-1092889528.html

خبير أمريكي: دراسة حطام طائرة "إف-16" من قبل الجيش الروسي تهدد الناتو

خبير أمريكي: دراسة حطام طائرة "إف-16" من قبل الجيش الروسي تهدد الناتو

سبوتنيك عربي

أكد الموظف السابق في الكونغرس الأمريكي والمحلل الجيوسياسي براندون ويشيرت، أن دراسة الجيش الروسي لحطام طائرات "إف-16" الأوكرانية التي تم نقلها إلى الأوكرانيين... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T12:30+0000

2024-09-19T12:30+0000

2024-09-19T12:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ويشيرت: "أما بالنسبة للتهديد الأمني لحلف الناتو، فعلى الرغم من أن طائرات "إف-16" قد عفا عليها الزمن بالفعل، إلا أنه يجري تحديثها بتكنولوجيا الحلف المحدثة لأداء مهامها بشكل أفضل".في 29 أغسطس، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بفقدان المقاتلة "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا، وتحقق لجنة خاصة في سبب الحادث.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كتبت في وقت سابق أن الطائرة " إف-16" تحطمت بسبب خطأ من الطيار. وصرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا أن الطائرة " إف-16" أسقطها نظام الدفاع الجوي باتريوت التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب نقص التنسيق بين الوحدات.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.جحيم ينتظر "إف - 16".. معلومات عن السلاح الروسي الخارق "بوك إم - 2"تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"

https://sarabic.ae/20240905/البنتاغون-تأثير-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-بعيدة-المدى-سيكون-ضئيلا-للغاية-1092439009.html

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