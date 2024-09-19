"موسكيت"... صاروخ روسي خارق بقدرات مخيفة
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تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية، بينها 65 غواصة تجعلها الأولى عالميا في هذا السلاح.
وتمتلك تلك القوة البحرية الهائلة ترسانة ضخمة من الأسلحة الخارقة التي تمكنها من حماية نفسها أولا وتنفيذ مهام هجومية ضد أنواع مختلفة من الأهداف المعادية في البر والبحر والجو.
الصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن "موسكيت - إم في إي"
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وتمثل الصواريخ أحد أخطر أسلحة الأسطول الروسي، ويشمل ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للسفن مثل "موسكيت - إم في إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذا النظام مزود بصواريخ مجنحة مضادة للسفن طراز "3 إم - 80 إم في إي" المصمم لتدمير أنواع مختلفة من السفن تشمل:
السفن الضخمة.
سفن النقل.
السفن البرمائية الهجومية.
قصف التشكيلات البحرية.
سفن الإنزال التي تستخدم وسائد هوائية.
وتستطيع هذه الصواريخ الوصول إلى أهدافها في ظروف التشويش الراداري الشديدة وظروف الحروب المتشابكة.
© Sputnikالصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن "موسكيت - إم في إي"
الصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن "موسكيت - إم في إي"
© Sputnik
المواصفات الفنية للصاروخ
أقصى مدى على ارتفاعات منخفضة: 140 كلم.
أقصى مدى على ارتفاعات عالية: 240 كلم.
أقل مدى استهداف: 12 كلم.
السرعة على ارتفاعات منخفضة: 2800 كلم/ ساعة.
السرعة على ارتفاعات عالية: 2900 كلم/ ساعة.
أقل ارتفاع تحليق: من 10 إلى 20 مترا.
أعلى ارتفاع تحليق: من 10 إلى 12 ألف متر.
زمن الإعداد للإطلاق: من 11 إلى 50 ثانية.
وزن الصاروخ عند الإطلاق: 4.4 طن.
وزن الرأس الحربي: 300 كغ.
طول الصاروخ: 9.7 متر.
عرض زعانف الصاروخ: 2.1 متر.
ولفت الموقع إلى أن الصاروخ مصمم للعمل في جميع الظروف الجوية التي تشمل وجود أمطار أو ضباب أو ثلوج أو حتى عواصف رعدية، كما يمكن استخدامه على مدار اليوم، ويتكون النظام من منصة الإطلاق ونظام التحكم ومحطة الدعم الأرضية، التي تتابع مسار الصاروخ خلال انطلاقه بسرعات خارقة للصوت.
© Sputnik"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
© Sputnik