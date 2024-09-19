"موسكيت"... صاروخ روسي خارق بقدرات مخيفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240919/موسكيت-صاروخ-روسي-خارق-بقدرات-مخيفة-1092892592.html
"موسكيت"... صاروخ روسي خارق بقدرات مخيفة
"موسكيت"... صاروخ روسي خارق بقدرات مخيفة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية، بينها 65 غواصة تجعلها الأولى عالميا في هذا السلاح. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:20+0000
2024-09-19T13:20+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092891564_0:151:3016:1847_1920x0_80_0_0_1f46be9d2813f63ba280682d38cf6cde.jpg
وتمتلك تلك القوة البحرية الهائلة ترسانة ضخمة من الأسلحة الخارقة التي تمكنها من حماية نفسها أولا وتنفيذ مهام هجومية ضد أنواع مختلفة من الأهداف المعادية في البر والبحر والجو.وتمثل الصواريخ أحد أخطر أسلحة الأسطول الروسي، ويشمل ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للسفن مثل "موسكيت - إم في إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النظام مزود بصواريخ مجنحة مضادة للسفن طراز "3 إم - 80 إم في إي" المصمم لتدمير أنواع مختلفة من السفن تشمل:وتستطيع هذه الصواريخ الوصول إلى أهدافها في ظروف التشويش الراداري الشديدة وظروف الحروب المتشابكة.المواصفات الفنية للصاروخولفت الموقع إلى أن الصاروخ مصمم للعمل في جميع الظروف الجوية التي تشمل وجود أمطار أو ضباب أو ثلوج أو حتى عواصف رعدية، كما يمكن استخدامه على مدار اليوم، ويتكون النظام من منصة الإطلاق ونظام التحكم ومحطة الدعم الأرضية، التي تتابع مسار الصاروخ خلال انطلاقه بسرعات خارقة للصوت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092891564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08e9ecdc75fe6772153de96b0d63e6c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"موسكيت"... صاروخ روسي خارق بقدرات مخيفة

13:20 GMT 19.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن "موسكيت - إم في إي"
الصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن موسكيت - إم في إي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية، بينها 65 غواصة تجعلها الأولى عالميا في هذا السلاح.
وتمتلك تلك القوة البحرية الهائلة ترسانة ضخمة من الأسلحة الخارقة التي تمكنها من حماية نفسها أولا وتنفيذ مهام هجومية ضد أنواع مختلفة من الأهداف المعادية في البر والبحر والجو.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن "موسكيت - إم في إي"
الصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن موسكيت - إم في إي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
الصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن "موسكيت - إم في إي"
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
وتمثل الصواريخ أحد أخطر أسلحة الأسطول الروسي، ويشمل ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للسفن مثل "موسكيت - إم في إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذا النظام مزود بصواريخ مجنحة مضادة للسفن طراز "3 إم - 80 إم في إي" المصمم لتدمير أنواع مختلفة من السفن تشمل:
السفن الضخمة.
سفن النقل.
السفن البرمائية الهجومية.
قصف التشكيلات البحرية.
سفن الإنزال التي تستخدم وسائد هوائية.
وتستطيع هذه الصواريخ الوصول إلى أهدافها في ظروف التشويش الراداري الشديدة وظروف الحروب المتشابكة.
© Sputnikالصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن "موسكيت - إم في إي"
الصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن موسكيت - إم في إي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
الصواريخ المجنحة الروسية المضادة للسفن "موسكيت - إم في إي"
© Sputnik

المواصفات الفنية للصاروخ

أقصى مدى على ارتفاعات منخفضة: 140 كلم.
أقصى مدى على ارتفاعات عالية: 240 كلم.
أقل مدى استهداف: 12 كلم.
السرعة على ارتفاعات منخفضة: 2800 كلم/ ساعة.
السرعة على ارتفاعات عالية: 2900 كلم/ ساعة.
أقل ارتفاع تحليق: من 10 إلى 20 مترا.
أعلى ارتفاع تحليق: من 10 إلى 12 ألف متر.
زمن الإعداد للإطلاق: من 11 إلى 50 ثانية.
وزن الصاروخ عند الإطلاق: 4.4 طن.
وزن الرأس الحربي: 300 كغ.
طول الصاروخ: 9.7 متر.
عرض زعانف الصاروخ: 2.1 متر.
ولفت الموقع إلى أن الصاروخ مصمم للعمل في جميع الظروف الجوية التي تشمل وجود أمطار أو ضباب أو ثلوج أو حتى عواصف رعدية، كما يمكن استخدامه على مدار اليوم، ويتكون النظام من منصة الإطلاق ونظام التحكم ومحطة الدعم الأرضية، التي تتابع مسار الصاروخ خلال انطلاقه بسرعات خارقة للصوت.
© Sputnik"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
آر في في - إم دي.. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала