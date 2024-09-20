https://sarabic.ae/20240920/رسمها-رجل-أفريقي-لوحات-أثرية-توحي-بكائن-غريب-عاش-قبل-250-مليون-عام-صور-1092933970.html

رسمها رجل أفريقي.. لوحة تظهر مخلوقا غامضا عاش على أرضنا قبل 250 مليون عام.. صور

رسمها رجل أفريقي.. لوحة تظهر مخلوقا غامضا عاش على أرضنا قبل 250 مليون عام.. صور

سبوتنيك عربي

تميز السكان الأصليون في جنوب أفريقيا بقدرتهم على تصور مخلوقات منقرضة منذ 260 مليون عام، وبرعوا في تضمينها بفنهم الصخري ونظام معتقداتهم. 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T12:55+0000

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قدم عالم الأحياء التطوري في جامعة "ويتواترسراند" بجنوب أفريقيا، جوليان بينوا، ورقة بحثية جديدة، تؤكد أن الرسوم الصخرية في "لا بيل فرانس" بمقاطعة فري ستيت في جنوب أفريقيا، هي شكل مهمل من علم الحفريات الأصلي، لكنها قد تكون تصورا حقيقيا لأشكال حيوانات، عاشت بالفعل في تلك المنطقة.يوضح بينوا أن تصوير حيوان ذي أنياب، تم رسمه منذ نحو قرنين من الزمان، "ربما لا يكون مخلوقا مصطنعا، بل إعادة إنشاء لوحش عاش ذات يوم في المنطقة منذ أكثر من 260 مليون عام".وبيّن بينوا أن الحيوان يشبه ديساينودونت، وهو سلف رباعي الأرجل وعديم الأسنان وله أنياب للثدييات الحالية، والتي توجد حفرياته بكثرة وواضحة في حوض كارو الذي يوصف بأنه "أرض العجائب القديمة"، والذي يعرف اليوم، باسم جنوب أفريقيا.ويعتقد بينوا أن الرسم على جدار الصخر لهذا المخلوق "ذي الأسنان"، يوحي بـ "أسطورة جيولوجية" لتقليد شفوي أو مكتوب يستخدم لشرح الأحداث والظواهر الجيولوجية، مثل الحفريات أو السمات الطبيعية للمناظر الطبيعية.وقال بينوا إنه، "تم رسم الحيوان في عام 1835 على أقصى تقدير، مما يعني أن هذا ديساينودونت تم تصويره قبل عشر سنوات على الأقل من الاكتشاف العلمي الغربي، وتسمية أول ديساينودونت بواسطة ريتشارد أوين في عام 1845".لاحظ بينوا لأول مرة التشابه بين الثعبان ذي القرون والديسينودونت في كتاب من ثلاثينيات القرن العشرين، وعندما ذهب لرؤية العمل الفني الأصلي بنفسه، وجد العديد من الحفريات المكشوفة لديسينودونت في المنطقة المجاورة.ويتفق علماء الحفريات مع بينوا، بأن هناك مجموعة غنية من الأدلة غير المقدرة على الوعي الأصلي بالحفريات والظواهر الجيولوجية، مشيرين إلى أن " التراث الأحفوري والجيولوجي الأسطوري المتنوع غير الغربي سيصبح واضحا على الأرجح في جنوب أفريقيا".وبحسب بحث علمي منشور في مجلة "sciencealert"، من المؤكد، أن ادعاءات بينوا ستثير نقاشا حادا حول إمكانية قيام الثقافات القديمة بتفسير الحفريات على أنها حيوانات، عاشت على هذا الكوكب.ويشار إلى أن الثقافات الأصلية في جنوب أفريقيا، تُعرف بشكل جماعي باسم "سان"، ووفقًا لروايات السكان، تحكي أسطورة سان المحلية عن حيوانات كبيرة، أكبر من أفراس النهر أو الفيلة، كانت تجوب المنطقة ذات يوم، وبحسب الأدلة الأثرية عثر أسلاف سان على هذه الحفريات، ونقلوها لمسافات كبيرة.

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