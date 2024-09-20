مشاهد لتدمير مركبات قتالية أوكرانية على محور كورسك... فيديو
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فيديو للقوات الروسية أثناء تدميرها مركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وقالت الوزارة في بيان لها: "كشفت وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة القوات الشمالية بمساعدة وسائل الاستطلاع الجوي عن حركة العديد من المركبات المدرعة لمسلحي أوكرانيا في المنطقة الحدودية لكورسك".
📹دمرت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة مباشرة في مقاطعة كورسك الحدودية. pic.twitter.com/9FtnmaK6vJ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 20, 2024
وتابعت الوزارة، "بعد تحليل المعلومات الاستخباراتية المستلمة، تقرر إطلاق النار على المركبات المدرعة، ونتيجة للضربات المباشرة من أنواع مختلفة من الأسلحة، تم تدمير المركبات القتالية".
وأوضحت الوزارة أن السيطرة الموضوعية على تدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية مع الأطقم، تم تنفيذها عن طريق الاستطلاع الجوي.
ويذكر أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة ولغاية اليوم الجمعة، بحسب بيان نشرته الوزارة، بلغت نحو 646 طائرة و283 طائرة هليكوبتر و31806 طائرات من دون طيار و579 نظاما للصواريخ المضادة للطائرات و18303 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1457 قاذفة صواريخ متعددة و14903 مدافع ميدانية ومدافع هاون و26289 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.