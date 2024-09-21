https://sarabic.ae/20240921/قد-يخبرون-الشعب-الأوكراني-خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-احتمالية-اعتراف-زيلينسكي-بالهزيمة-1092969916.html
"قد يخبرون الشعب الأوكراني"... خبير عسكري بريطاني يكشف عن احتمالية اعتراف زيلينسكي بالهزيمة
"قد يخبرون الشعب الأوكراني"... خبير عسكري بريطاني يكشف عن احتمالية اعتراف زيلينسكي بالهزيمة
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعترف بالهزيمة في الصراع الدائر ويتفاوض مع روسيا. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T14:05+0000
2024-09-21T14:05+0000
2024-09-21T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "هناك احتمالا آخر، وهو أن زيلينسكي وإيرماك والبقية... في مرحلة ما خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة قد يخبرون الشعب الأوكراني أن البلاد لا يمكن أن تستمر في القتال".وأكد الخبير أن نظام كييف قد يعترف بالهزيمة في الصراع، مشيراً إلى الخسائر الباهظة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخلص المحلل إلى أن "أوكرانيا ليس لديها بديل آخر سوى التوصل إلى اتفاق مع روسيا والموافقة على المفاوضات والموافقة على وقف إطلاق النار، ويجب أن أقول إن هذا سيكون أمرا منطقيا بالنسبة للأوكرانيين في رأيي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240921/برلماني-روسي-يكشف-عن-موعد-محتمل-للقاء-تفاوضي-بين-موسكو-وكييف--1092965739.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"قد يخبرون الشعب الأوكراني"... خبير عسكري بريطاني يكشف عن احتمالية اعتراف زيلينسكي بالهزيمة
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعترف بالهزيمة في الصراع الدائر ويتفاوض مع روسيا.
وأضاف في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "هناك احتمالا آخر، وهو أن زيلينسكي وإيرماك والبقية... في مرحلة ما خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة قد يخبرون الشعب الأوكراني أن البلاد لا يمكن أن تستمر في القتال".
وأكد الخبير أن نظام كييف قد يعترف بالهزيمة في الصراع، مشيراً إلى الخسائر الباهظة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف ميركوريس أن الغرب ربما لن يزود كييف بالمساعدة المطلوبة حاليًا.
وخلص المحلل إلى أن "أوكرانيا ليس لديها بديل آخر سوى التوصل إلى اتفاق مع روسيا والموافقة على المفاوضات والموافقة على وقف إطلاق النار، ويجب أن أقول إن هذا سيكون أمرا منطقيا بالنسبة للأوكرانيين في رأيي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.