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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240921/قد-يخبرون-الشعب-الأوكراني-خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-احتمالية-اعتراف-زيلينسكي-بالهزيمة-1092969916.html
"قد يخبرون الشعب الأوكراني"... خبير عسكري بريطاني يكشف عن احتمالية اعتراف زيلينسكي بالهزيمة
"قد يخبرون الشعب الأوكراني"... خبير عسكري بريطاني يكشف عن احتمالية اعتراف زيلينسكي بالهزيمة
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعترف بالهزيمة في الصراع الدائر ويتفاوض مع روسيا. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T14:05+0000
2024-09-21T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "هناك احتمالا آخر، وهو أن زيلينسكي وإيرماك والبقية... في مرحلة ما خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة قد يخبرون الشعب الأوكراني أن البلاد لا يمكن أن تستمر في القتال".وأكد الخبير أن نظام كييف قد يعترف بالهزيمة في الصراع، مشيراً إلى الخسائر الباهظة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخلص المحلل إلى أن "أوكرانيا ليس لديها بديل آخر سوى التوصل إلى اتفاق مع روسيا والموافقة على المفاوضات والموافقة على وقف إطلاق النار، ويجب أن أقول إن هذا سيكون أمرا منطقيا بالنسبة للأوكرانيين في رأيي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240921/برلماني-روسي-يكشف-عن-موعد-محتمل-للقاء-تفاوضي-بين-موسكو-وكييف--1092965739.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"قد يخبرون الشعب الأوكراني"... خبير عسكري بريطاني يكشف عن احتمالية اعتراف زيلينسكي بالهزيمة

14:05 GMT 21.09.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعترف بالهزيمة في الصراع الدائر ويتفاوض مع روسيا.
وأضاف في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "هناك احتمالا آخر، وهو أن زيلينسكي وإيرماك والبقية... في مرحلة ما خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة قد يخبرون الشعب الأوكراني أن البلاد لا يمكن أن تستمر في القتال".
وأكد الخبير أن نظام كييف قد يعترف بالهزيمة في الصراع، مشيراً إلى الخسائر الباهظة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف ميركوريس أن الغرب ربما لن يزود كييف بالمساعدة المطلوبة حاليًا.

وخلص المحلل إلى أن "أوكرانيا ليس لديها بديل آخر سوى التوصل إلى اتفاق مع روسيا والموافقة على المفاوضات والموافقة على وقف إطلاق النار، ويجب أن أقول إن هذا سيكون أمرا منطقيا بالنسبة للأوكرانيين في رأيي".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني روسي يكشف عن موعد محتمل للقاء تفاوضي بين موسكو وكييف
12:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
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