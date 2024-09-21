https://sarabic.ae/20240921/قد-يخبرون-الشعب-الأوكراني-خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-احتمالية-اعتراف-زيلينسكي-بالهزيمة-1092969916.html

"قد يخبرون الشعب الأوكراني"... خبير عسكري بريطاني يكشف عن احتمالية اعتراف زيلينسكي بالهزيمة

"قد يخبرون الشعب الأوكراني"... خبير عسكري بريطاني يكشف عن احتمالية اعتراف زيلينسكي بالهزيمة

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعترف بالهزيمة في الصراع الدائر ويتفاوض مع روسيا. 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T14:05+0000

2024-09-21T14:05+0000

2024-09-21T14:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "هناك احتمالا آخر، وهو أن زيلينسكي وإيرماك والبقية... في مرحلة ما خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة قد يخبرون الشعب الأوكراني أن البلاد لا يمكن أن تستمر في القتال".وأكد الخبير أن نظام كييف قد يعترف بالهزيمة في الصراع، مشيراً إلى الخسائر الباهظة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخلص المحلل إلى أن "أوكرانيا ليس لديها بديل آخر سوى التوصل إلى اتفاق مع روسيا والموافقة على المفاوضات والموافقة على وقف إطلاق النار، ويجب أن أقول إن هذا سيكون أمرا منطقيا بالنسبة للأوكرانيين في رأيي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20240921/برلماني-روسي-يكشف-عن-موعد-محتمل-للقاء-تفاوضي-بين-موسكو-وكييف--1092965739.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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روسيا, رصد عسكري