https://sarabic.ae/20240923/مقتل-ثلاثة-مدنيين-بينهم-طفل-في-قصف-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-1093026795.html
مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود
مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الإثنين، أن 3 أشخاص قتلوا بينهم طفل خلال القصف الأوكراني لقرية أرخانغيلسكوي في مقاطعة بيلغورود. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T15:24+0000
2024-09-23T15:24+0000
2024-09-23T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798843_0:153:3136:1917_1920x0_80_0_0_4241d16e6a448c28d2215f8d2006b4f4.jpg
وقال غلادكوف في قناته على"تلغرام": "تعرضت البلدة لقصف من القوات الأوكرانية، وقتل شخصان بالغان وفتى، هذه خسارة لا يمكن تعويضها لنا جميعا، أقدم التعازي لأهالي وأقارب الضحايا".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240921/قوات-كييف-تهاجم-3-بلدات-في-مقاطعة-بيلغورود-دون-وقوع-إصابات-1092977753.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798843_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_8e804026d6c6e3353877d18d12439c47.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الإثنين، أن 3 أشخاص قتلوا بينهم طفل خلال القصف الأوكراني لقرية أرخانغيلسكوي في مقاطعة بيلغورود.
وقال غلادكوف في قناته على"تلغرام": "تعرضت البلدة لقصف من القوات الأوكرانية، وقتل شخصان بالغان وفتى، هذه خسارة لا يمكن تعويضها لنا جميعا، أقدم التعازي لأهالي وأقارب الضحايا".
وأشار غلادكوف إلى أن سيارة إسعاف تنقل صبياً مصاباً بجراح نتيجة انفجار لغم وشظايا إلى المستشفى السريري الإقليمي للأطفال، ورجل مصاب بجرح في الصدر وشظية في الفخذ إلى المستشفى السريري الإقليمي.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.