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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240923/مقتل-ثلاثة-مدنيين-بينهم-طفل-في-قصف-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-1093026795.html
مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود
مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الإثنين، أن 3 أشخاص قتلوا بينهم طفل خلال القصف الأوكراني لقرية أرخانغيلسكوي في مقاطعة بيلغورود. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T15:24+0000
2024-09-23T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف في قناته على"تلغرام": "تعرضت البلدة لقصف من القوات الأوكرانية، وقتل شخصان بالغان وفتى، هذه خسارة لا يمكن تعويضها لنا جميعا، أقدم التعازي لأهالي وأقارب الضحايا".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240921/قوات-كييف-تهاجم-3-بلدات-في-مقاطعة-بيلغورود-دون-وقوع-إصابات-1092977753.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود

15:24 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الإثنين، أن 3 أشخاص قتلوا بينهم طفل خلال القصف الأوكراني لقرية أرخانغيلسكوي في مقاطعة بيلغورود.
وقال غلادكوف في قناته على"تلغرام": "تعرضت البلدة لقصف من القوات الأوكرانية، وقتل شخصان بالغان وفتى، هذه خسارة لا يمكن تعويضها لنا جميعا، أقدم التعازي لأهالي وأقارب الضحايا".

وأشار غلادكوف إلى أن سيارة إسعاف تنقل صبياً مصاباً بجراح نتيجة انفجار لغم وشظايا إلى المستشفى السريري الإقليمي للأطفال، ورجل مصاب بجرح في الصدر وشظية في الفخذ إلى المستشفى السريري الإقليمي.

أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات نظام كييف تهاجم 3 بلدات في مقاطعة بيلغورود الروسية دون وقوع إصابات
21 سبتمبر, 21:44 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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