https://sarabic.ae/20240924/لانتسيت-تدمر-دبابتين-تي-64-أوكرانيتين-وتحولهم-إلى-خردة-فيديو-1093068979.html
"لانتسيت" تدمر دبابتين "تي-64" أوكرانيتين وتحولهم إلى خردة... فيديو
"لانتسيت" تدمر دبابتين "تي-64" أوكرانيتين وتحولهم إلى خردة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T18:34+0000
2024-09-24T18:34+0000
2024-09-24T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093068811_16:0:1076:596_1920x0_80_0_0_5e7db2d519ac6bdd0445d044ffa9d76a.jpg
وأوضحت الدفاع في بيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" قامت بتدمير دبابتين من طراز "تي- 64" أوكرانيتين، بوساطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240924/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصنعا-عسكريا-لإنتاج-توربينات-المقاتلات-الأوكرانية----1093042731.html
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روسيا, رصد عسكري
"لانتسيت" تدمر دبابتين "تي-64" أوكرانيتين وتحولهم إلى خردة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع في بيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" قامت بتدمير دبابتين من طراز "تي- 64" أوكرانيتين، بوساطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.