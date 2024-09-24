"لانتسيت" تدمر دبابتين "تي-64" أوكرانيتين وتحولهم إلى خردة... فيديو

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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
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الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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28 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
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150 د
مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240924/لانتسيت-تدمر-دبابتين-تي-64-أوكرانيتين-وتحولهم-إلى-خردة-فيديو-1093068979.html
"لانتسيت" تدمر دبابتين "تي-64" أوكرانيتين وتحولهم إلى خردة... فيديو
"لانتسيت" تدمر دبابتين "تي-64" أوكرانيتين وتحولهم إلى خردة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T18:34+0000
2024-09-24T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" قامت بتدمير دبابتين من طراز "تي- 64" أوكرانيتين، بوساطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240924/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصنعا-عسكريا-لإنتاج-توربينات-المقاتلات-الأوكرانية----1093042731.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"لانتسيت" تدمر دبابتين "تي-64" أوكرانيتين وتحولهم إلى خردة... فيديو

18:34 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Russian Ministry of Defense"لانتسيت" تدمر دبابتين "تي-64" أوكرانيتين
لانتسيت تدمر دبابتين تي-64 أوكرانيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع في بيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" قامت بتدمير دبابتين من طراز "تي- 64" أوكرانيتين، بوساطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
طائرة هجومية نفاثة SU-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية
09:30 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
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