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الإنسان والثقافة
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
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ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
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عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
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كاليفورنيا تعتذر بمرسوم رسمي عن العنصرية تجاه "السكان السود"
كاليفورنيا تعتذر بمرسوم رسمي عن العنصرية تجاه "السكان السود"
سبوتنيك عربي
في خطوة تعد اعترافا بإرث كاليفورنيا من ممارسات عنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء في الولاية، وقّع حاكم الولاية الأمريكية غافين نيوسوم، اعتذارا رسميا عن العنصرية... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T20:50+0000
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تاريخ الولاية حافل بعمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الشرطة ضد أكثر من ألفين من الأفارقة، الذين دخلوا كاليفورنيا مستعبدين بين عامي 1850 و1860.وفي بيان صحفي، اعترف الحاكم نيوسوم، بالماضي العنصري للولاية، قائلاً إنه ينوي إصلاح الأمور مع "السود" في كاليفورنيا، وإن ولاية كاليفورنيا تتحمل المسؤولية عن الدور، الذي لعبته في الترويج لمؤسسة العبودية وتسهيلها والسماح بها، فضلاً عن إرثها الدائم من التفاوتات العرقية المستمرة.والعام الماضي، كانت الولاية الواقعة على الساحل الغربي هي الأولى التي أنشأت لجنة لدراسة دفع تعويضات للأمريكيين "السود".ولدى سان فرانسيسكو أيضًا لجنتها الخاصة التي تصدرت عناوين الصحف عندما اقترحت، في مارس/ آذار 2023، دفع 5 ملايين دولار لكل أمريكي "أسود" مؤهل لنيل تعويض.وأدت سياسات التجديد الحضري التي نفذتها المدينة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إلى إخراج "السود" من حي فيلمور التاريخي، هذا الحي الذي يُعد القلب النابض لموسيقى الجاز في كاليفورنيا، أطلق عليه لقب "هارلم الغرب" بعد الحرب.
https://sarabic.ae/20240804/تنمر-وسخرية-تفجر-غضبا-عارما-ما-سبب-الجدل-حول-الملاكمة-الجزائرية-إيمان-خليف-1091399417.html
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كاليفورنيا تعتذر بمرسوم رسمي عن العنصرية تجاه "السكان السود"

20:50 GMT 27.09.2024
© AP Photo / Eric ThayerCalifornia Gov. Gavin Newsom speaks during a press conference in Los Angeles., Wednesday, Sept. 25, 2024. (AP Photo/Eric Thayer)
California Gov. Gavin Newsom speaks during a press conference in Los Angeles., Wednesday, Sept. 25, 2024. (AP Photo/Eric Thayer) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Eric Thayer
تابعنا عبر
في خطوة تعد اعترافا بإرث كاليفورنيا من ممارسات عنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء في الولاية، وقّع حاكم الولاية الأمريكية غافين نيوسوم، اعتذارا رسميا عن العنصرية والتمييز التاريخيين للولاية تجاه السكان السود.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تاريخ الولاية حافل بعمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الشرطة ضد أكثر من ألفين من الأفارقة، الذين دخلوا كاليفورنيا مستعبدين بين عامي 1850 و1860.
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
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"تنمر وعنصرية" يفجران غضبا عارما.. ما سبب الجدل حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟
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وفي بيان صحفي، اعترف الحاكم نيوسوم، بالماضي العنصري للولاية، قائلاً إنه ينوي إصلاح الأمور مع "السود" في كاليفورنيا، وإن ولاية كاليفورنيا تتحمل المسؤولية عن الدور، الذي لعبته في الترويج لمؤسسة العبودية وتسهيلها والسماح بها، فضلاً عن إرثها الدائم من التفاوتات العرقية المستمرة.
والعام الماضي، كانت الولاية الواقعة على الساحل الغربي هي الأولى التي أنشأت لجنة لدراسة دفع تعويضات للأمريكيين "السود".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
الخارجية الإيرانية: رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية يثبت طبيعتها العنصرية
19 يوليو, 13:13 GMT
ولدى سان فرانسيسكو أيضًا لجنتها الخاصة التي تصدرت عناوين الصحف عندما اقترحت، في مارس/ آذار 2023، دفع 5 ملايين دولار لكل أمريكي "أسود" مؤهل لنيل تعويض.
وأدت سياسات التجديد الحضري التي نفذتها المدينة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إلى إخراج "السود" من حي فيلمور التاريخي، هذا الحي الذي يُعد القلب النابض لموسيقى الجاز في كاليفورنيا، أطلق عليه لقب "هارلم الغرب" بعد الحرب.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 21:19 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 14:26 GMT
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