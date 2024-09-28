https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهدافه-مواقع-إنتاج-صواريخ-ومحاور-تهريبعلى-الحدود-السورية-اللبنانية-1093219346.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه "مواقع إنتاج صواريخ ومحاور تهريب"على الحدود السورية اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه "مواقع إنتاج صواريخ ومحاور تهريب"على الحدود السورية اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهدافه لمواقع زعم أنها تعود لإنتاج وسائل قتالية لـ"حزب الله" اللبناني، ومحاور تهريب على الحدود السورية اللبنانية، بحسب... 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T16:38+0000

2024-09-28T16:38+0000

2024-09-28T16:38+0000

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا عسكريا جديدا ادعى من خلاله أنه "يتم نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية ويتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية ومن بينها صواريخ موجهة بدقة مخصصة لاستهداف دولة إسرائيل".وزعم أفيخاي أدرعي أن "حزب الله يعمل على مدار سنين طويلة وبشكل ممنهج للتسلح وذلك لزيادة مخزونه من الوسائل القتالية".وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جيش بللاده "وجّه ضربة ملموسة لقدرة حزب الله في التسلح من خلال شن سلسلة غارات دقيقة استهدفت مواقع إنتاج رئيسية لحزب الله ومن بينها موقع إنتاج وصيانة منصات صاروخية في جنوب لبنان، وموقعا آخر مخصص لمشروع التسلح لحزب الله في البقاع".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي، "إن سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وختم "حزب الله" اللبناني بيانه قائلا إن "قائدنا سماحة السيد ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".

https://sarabic.ae/20240928/رئيس-حزب-إسرائيلي-اغتيال-نصر-الله-إنجاز-مهم-وبدأنا-عصرا-جديدا-في-الشرق-الأوسط-1093212209.html

https://sarabic.ae/20240928/الرئيس-الإيراني-العالم-لن-ينسى-أن-أوامر-اغتيال-حسن-نصر-الله-صدرت-من-نيويورك-1093215435.html

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