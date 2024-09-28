دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومة

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240928/دبلوماسي-سوري-سابق-لـسبوتنيك-حزب-الله-سيتخطى-المصاب-وقادرون-على-المواجهة-إلى-جانب-محور-المقاومة-1093227390.html
دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومة
دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومة
سبوتنيك عربي
تعليقًا على اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، اعتبر سفير سوريا السابق لدى إيران، تركي صقر، أن "هذا المُصاب الجلل يدعو للثبات والصمود بشكل... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T20:03+0000
2024-09-28T20:03+0000
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وشدد صقر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على "عدم وجود انهزام" إثر اغتيال نصر الله، حيث "سيخلفه رجال على قدر المسؤولية"، بحسب قوله.وأوضح الدبلوماسي السوري السابق أن "حزب الله" جزء رئيسي وعضوي من محور المقاومة، الذي سيستمر في مواجهة إسرائيل"، وأبدى ثقته الكاملة بـ"القدرة على تخطي هذا المُصاب".ورأى صقر أن "الخطر الإسرائيلي دائمٌ على سوريا"، مشددا في الوقت نفسه على أنها "تتحضر لذلك، و قادرة على المواجهة إلى جانب محور المقاومة في وجه إسرائيل لردعها ووضع حدٍ لها".وتابع قائلا: "سوريا تدافع بالدم واللحم والروح وتضع كل إمكانياتها في سبيل القضية الفلسطينية وهي لن تحيد عن هذا الطريق".وعن تورّط الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، قال السفير السوري السابق: "لا يمكن أن نتوقّع من أمريكا إلّا أن تكون إلى جانب إسرائيل ومن الطبيعي أن يكون لها دور في هذه المؤامرة الكبيرة على المقاومة".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهدافه-مواقع-إنتاج-صواريخ-ومحاور-تهريبعلى-الحدود-السورية-اللبنانية-1093219346.html
https://sarabic.ae/20240928/السيسي-لميقاتي-مصر-تدعم-لبنان-تماما-في-هذه-الظروف-الدقيقة-1093225918.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومة

20:03 GMT 28.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayكلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي "للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس"
كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
تعليقًا على اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، اعتبر سفير سوريا السابق لدى إيران، تركي صقر، أن "هذا المُصاب الجلل يدعو للثبات والصمود بشكل أكبر".
وشدد صقر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على "عدم وجود انهزام" إثر اغتيال نصر الله، حيث "سيخلفه رجال على قدر المسؤولية"، بحسب قوله.
مباني مدمرة في مستوطنة السكسقية بجنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه "مواقع إنتاج صواريخ ومحاور تهريب"على الحدود السورية اللبنانية
16:38 GMT
وأوضح الدبلوماسي السوري السابق أن "حزب الله" جزء رئيسي وعضوي من محور المقاومة، الذي سيستمر في مواجهة إسرائيل"، وأبدى ثقته الكاملة بـ"القدرة على تخطي هذا المُصاب".
ورأى صقر أن "الخطر الإسرائيلي دائمٌ على سوريا"، مشددا في الوقت نفسه على أنها "تتحضر لذلك، و قادرة على المواجهة إلى جانب محور المقاومة في وجه إسرائيل لردعها ووضع حدٍ لها".
وتابع قائلا: "سوريا تدافع بالدم واللحم والروح وتضع كل إمكانياتها في سبيل القضية الفلسطينية وهي لن تحيد عن هذا الطريق".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
السيسي لميقاتي: مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة"
19:04 GMT
وعن تورّط الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، قال السفير السوري السابق: "لا يمكن أن نتوقّع من أمريكا إلّا أن تكون إلى جانب إسرائيل ومن الطبيعي أن يكون لها دور في هذه المؤامرة الكبيرة على المقاومة".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.
© Sputnikمن هو "هاشم صفي الدين".. الخليفة المحتمل لـ"نصر الله"؟
من هو هاشم صفي الدين.. الخليفة المحتمل لـنصر الله؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
من هو "هاشم صفي الدين".. الخليفة المحتمل لـ"نصر الله"؟
© Sputnik
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.
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Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 15:33 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMT
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