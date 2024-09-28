https://sarabic.ae/20240928/دبلوماسي-سوري-سابق-لـسبوتنيك-حزب-الله-سيتخطى-المصاب-وقادرون-على-المواجهة-إلى-جانب-محور-المقاومة-1093227390.html

دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومة

دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومة

سبوتنيك عربي

تعليقًا على اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، اعتبر سفير سوريا السابق لدى إيران، تركي صقر، أن "هذا المُصاب الجلل يدعو للثبات والصمود بشكل... 28.09.2024, سبوتنيك عربي

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وشدد صقر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على "عدم وجود انهزام" إثر اغتيال نصر الله، حيث "سيخلفه رجال على قدر المسؤولية"، بحسب قوله.وأوضح الدبلوماسي السوري السابق أن "حزب الله" جزء رئيسي وعضوي من محور المقاومة، الذي سيستمر في مواجهة إسرائيل"، وأبدى ثقته الكاملة بـ"القدرة على تخطي هذا المُصاب".ورأى صقر أن "الخطر الإسرائيلي دائمٌ على سوريا"، مشددا في الوقت نفسه على أنها "تتحضر لذلك، و قادرة على المواجهة إلى جانب محور المقاومة في وجه إسرائيل لردعها ووضع حدٍ لها".وتابع قائلا: "سوريا تدافع بالدم واللحم والروح وتضع كل إمكانياتها في سبيل القضية الفلسطينية وهي لن تحيد عن هذا الطريق".وعن تورّط الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، قال السفير السوري السابق: "لا يمكن أن نتوقّع من أمريكا إلّا أن تكون إلى جانب إسرائيل ومن الطبيعي أن يكون لها دور في هذه المؤامرة الكبيرة على المقاومة".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.

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