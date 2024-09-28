https://sarabic.ae/20240928/نائب-بالبرلمان-العراقي-عدوان-حكومة-نتنياهو-لن-يمر-والأيام-القادمة-ستكون-عصيبة-على-إسرائيل-1093226923.html

نائب بالبرلمان العراقي: عدوان حكومة نتنياهو لن يمر والأيام القادمة ستكون عصيبة على إسرائيل

نائب بالبرلمان العراقي: عدوان حكومة نتنياهو لن يمر والأيام القادمة ستكون عصيبة على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكّد النائب في البرلمان العراقي حسن فدعم، أنّ "العراق الذي أعلن الحداد على حسن نصر الله، مستمر في مساندة شعب غزة والشعب اللبناني". 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T19:34+0000

2024-09-28T19:34+0000

2024-09-28T19:34+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

العالم العربي

أخبار حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101470/20/1014702020_33:0:968:526_1920x0_80_0_0_d10fd47fe1b87e4134759d09cf648935.jpg

وشدد حسن فدعم على أن "قيادة المقاومة لن تضعف باغتيال القادة بل ستكبر وستتمكن من الصمود وجمع قواها".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أعرب فدعم عن "يقينه بأن "حزب الله" قادر على تجاوز هذا الألم الكبير والصبر والصمود في قلوب المجاهدين"، معلناً أن "العراقيين سيبقون على جبهة المساندة".وأضاف فدعم أن "الكيان الصهيوني يحاول جرَّ المنطقة إلى حرب شاملة، وتوسيع رقعة الحرب بسبب فشله في تحقيق أهدافه العسكرية، ولذلك لجأ الى اغتيال القادة وارتكاب المجازر بحق المدنيين، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً"، متيقّناً بأن "كلَّ هذا الإجرام سيؤدي إلى تحقيق النصر، وأن إسرائيل لن تحقق أهدافها باستعادة أسراها ولن تهنأ بالأمن".ولفت النائب في البرلمان العراقي إلى أن "العراق مستمر في دعم الشعب اللبناني إنسانياً عبر الإغاثة وعلاج الجرحى"، مشدداً على أن "العدوان الغاشم الذي ارتكبته حكومة بنيامين نتنياهو، لن يمرّ مرور الكرام وأن الأيام القادمة ستكون عصيبة على الكيان الصهيوني".وعن توقيت البيان المشترك الأمريكي العراقي، حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، ذكّر فدعم أن "هذا الأمر هو نتيجة الجهود العراقية في سلوك الطرق الدبلوماسية للضغط على أمريكا".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.

https://sarabic.ae/20240928/السيسي-لميقاتي-مصر-تدعم-لبنان-تماما-في-هذه-الظروف-الدقيقة-1093225918.html

https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهدافه-مواقع-إنتاج-صواريخ-ومحاور-تهريبعلى-الحدود-السورية-اللبنانية-1093219346.html

العراق

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري