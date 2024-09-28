نائب بالبرلمان العراقي: عدوان حكومة نتنياهو لن يمر والأيام القادمة ستكون عصيبة على إسرائيل

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البرنامج الصباحي
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
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18:03 GMT
120 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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13:00 GMT
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ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
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لبنان والعالم
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نائب بالبرلمان العراقي: عدوان حكومة نتنياهو لن يمر والأيام القادمة ستكون عصيبة على إسرائيل
نائب بالبرلمان العراقي: عدوان حكومة نتنياهو لن يمر والأيام القادمة ستكون عصيبة على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكّد النائب في البرلمان العراقي حسن فدعم، أنّ "العراق الذي أعلن الحداد على حسن نصر الله، مستمر في مساندة شعب غزة والشعب اللبناني". 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T19:34+0000
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وشدد حسن فدعم على أن "قيادة المقاومة لن تضعف باغتيال القادة بل ستكبر وستتمكن من الصمود وجمع قواها".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أعرب فدعم عن "يقينه بأن "حزب الله" قادر على تجاوز هذا الألم الكبير والصبر والصمود في قلوب المجاهدين"، معلناً أن "العراقيين سيبقون على جبهة المساندة".وأضاف فدعم أن "الكيان الصهيوني يحاول جرَّ المنطقة إلى حرب شاملة، وتوسيع رقعة الحرب بسبب فشله في تحقيق أهدافه العسكرية، ولذلك لجأ الى اغتيال القادة وارتكاب المجازر بحق المدنيين، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً"، متيقّناً بأن "كلَّ هذا الإجرام سيؤدي إلى تحقيق النصر، وأن إسرائيل لن تحقق أهدافها باستعادة أسراها ولن تهنأ بالأمن".ولفت النائب في البرلمان العراقي إلى أن "العراق مستمر في دعم الشعب اللبناني إنسانياً عبر الإغاثة وعلاج الجرحى"، مشدداً على أن "العدوان الغاشم الذي ارتكبته حكومة بنيامين نتنياهو، لن يمرّ مرور الكرام وأن الأيام القادمة ستكون عصيبة على الكيان الصهيوني".وعن توقيت البيان المشترك الأمريكي العراقي، حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، ذكّر فدعم أن "هذا الأمر هو نتيجة الجهود العراقية في سلوك الطرق الدبلوماسية للضغط على أمريكا".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.
https://sarabic.ae/20240928/السيسي-لميقاتي-مصر-تدعم-لبنان-تماما-في-هذه-الظروف-الدقيقة-1093225918.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري
العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري

نائب بالبرلمان العراقي: عدوان حكومة نتنياهو لن يمر والأيام القادمة ستكون عصيبة على إسرائيل

19:34 GMT 28.09.2024
© Photoالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© Photo
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حصري
أكّد النائب في البرلمان العراقي حسن فدعم، أنّ "العراق الذي أعلن الحداد على حسن نصر الله، مستمر في مساندة شعب غزة والشعب اللبناني".
وشدد حسن فدعم على أن "قيادة المقاومة لن تضعف باغتيال القادة بل ستكبر وستتمكن من الصمود وجمع قواها".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
السيسي لميقاتي: مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة"
19:04 GMT
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أعرب فدعم عن "يقينه بأن "حزب الله" قادر على تجاوز هذا الألم الكبير والصبر والصمود في قلوب المجاهدين"، معلناً أن "العراقيين سيبقون على جبهة المساندة".
وأضاف فدعم أن "الكيان الصهيوني يحاول جرَّ المنطقة إلى حرب شاملة، وتوسيع رقعة الحرب بسبب فشله في تحقيق أهدافه العسكرية، ولذلك لجأ الى اغتيال القادة وارتكاب المجازر بحق المدنيين، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً"، متيقّناً بأن "كلَّ هذا الإجرام سيؤدي إلى تحقيق النصر، وأن إسرائيل لن تحقق أهدافها باستعادة أسراها ولن تهنأ بالأمن".
ولفت النائب في البرلمان العراقي إلى أن "العراق مستمر في دعم الشعب اللبناني إنسانياً عبر الإغاثة وعلاج الجرحى"، مشدداً على أن "العدوان الغاشم الذي ارتكبته حكومة بنيامين نتنياهو، لن يمرّ مرور الكرام وأن الأيام القادمة ستكون عصيبة على الكيان الصهيوني".
وعن توقيت البيان المشترك الأمريكي العراقي، حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، ذكّر فدعم أن "هذا الأمر هو نتيجة الجهود العراقية في سلوك الطرق الدبلوماسية للضغط على أمريكا".
مباني مدمرة في مستوطنة السكسقية بجنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه "مواقع إنتاج صواريخ ومحاور تهريب"على الحدود السورية اللبنانية
16:38 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.
© Sputnikمن هو "هاشم صفي الدين".. الخليفة المحتمل لـ"نصر الله"؟
من هو هاشم صفي الدين.. الخليفة المحتمل لـنصر الله؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
من هو "هاشم صفي الدين".. الخليفة المحتمل لـ"نصر الله"؟
© Sputnik
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.
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Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 15:33 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMT
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