https://sarabic.ae/20240930/اتخذت-بعض-الإجراءات-السعودية-تعلق-على-الأحداث-في-لبنان--1093264574.html
اتخذت بعض الإجراءات.. السعودية تعلق على الأحداث في لبنان
اتخذت بعض الإجراءات.. السعودية تعلق على الأحداث في لبنان
سبوتنيك عربي
وجهت المملكة العربية السعودية بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الشعب اللبناني، ووقوفها إلى جانب لبنان في مواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T08:38+0000
2024-09-30T08:38+0000
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وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتؤكد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية".وأضاف البيان: "تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها".وتابع: "انطلاقا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان، فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.ويأتي ذلك في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
اتخذت بعض الإجراءات.. السعودية تعلق على الأحداث في لبنان
وجهت المملكة العربية السعودية بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الشعب اللبناني، ووقوفها إلى جانب لبنان في مواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة.
وقالت الخارجية السعودية
في بيان: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتؤكد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان
وسلامته الإقليمية، كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية".
وأضاف البيان: "تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها".
وتابع: "انطلاقا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان، فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة
بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني
الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
ويأتي ذلك في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.