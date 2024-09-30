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بث مباشر... كلمة لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم يتحدث لأول مرة بعد ضربة حريك
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اتخذت بعض الإجراءات.. السعودية تعلق على الأحداث في لبنان
اتخذت بعض الإجراءات.. السعودية تعلق على الأحداث في لبنان
سبوتنيك عربي
وجهت المملكة العربية السعودية بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الشعب اللبناني، ووقوفها إلى جانب لبنان في مواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T08:38+0000
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وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتؤكد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية".وأضاف البيان: "تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها".وتابع: "انطلاقا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان، فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.ويأتي ذلك في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
https://sarabic.ae/20240930/إسرائيل-تعلن-رفض-مقترح-التسوية-مع-لبنان-وستواصل-أعمالها-العسكرية-1093257833.html
https://sarabic.ae/20240930/حماس-تعلن-مقتل-قائدها-في-لبنان-وعائلته-إثر-غارة-إسرائيلية-جنوبي-البلاد-1093257241.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان

اتخذت بعض الإجراءات.. السعودية تعلق على الأحداث في لبنان

08:38 GMT 30.09.2024
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
 العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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وجهت المملكة العربية السعودية بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الشعب اللبناني، ووقوفها إلى جانب لبنان في مواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتؤكد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع لبنان وستواصل أعمالها العسكرية
06:29 GMT
وأضاف البيان: "تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها".
وتابع: "انطلاقا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان، فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان وعائلته إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد
05:34 GMT
ويأتي ذلك في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
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