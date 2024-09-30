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رئيس تحرير ومحلل إذاعة "سبوتنيك" في لبنان يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الذي ألحق أضرارا بمنزله
رئيس تحرير ومحلل إذاعة "سبوتنيك" في لبنان يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الذي ألحق أضرارا بمنزله
سبوتنيك عربي
كشف رئيس تحرير ومحلل إذاعة "سبوتنيك" في لبنان، جمال واكيم، اليوم الاثنين، عن أن الهجوم الإسرائيلي استهدف شقة في الطابق الـ5 من بناية الأنصار الواقعة على... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال واكيم إن الشقة تعود للقيادي السابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صلاح صلاح، حيث كان يقيم فيها سرا ثلاثة قياديين من الجبهة الشعبية.والجدير ذكره أن الناىب السابق، نجاح واكيم، هو والد الزميل في إذاعة "سبوتنيك" بيروت، الدكتور جمال واكيم.يُذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت، وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان وعائلته إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلادالحرس الثوري الإيراني: اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله
رئيس تحرير ومحلل إذاعة "سبوتنيك" في لبنان يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الذي ألحق أضرارا بمنزله
13:01 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 13:34 GMT 30.09.2024)
كشف رئيس تحرير ومحلل إذاعة "سبوتنيك" في لبنان، جمال واكيم، اليوم الاثنين، عن أن الهجوم الإسرائيلي استهدف شقة في الطابق الـ5 من بناية الأنصار الواقعة على مستديرة الكولا.
وقال واكيم إن الشقة تعود للقيادي السابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صلاح صلاح، حيث كان يقيم فيها سرا ثلاثة قياديين من الجبهة الشعبية.
وقد أدى الهجوم إلى مقتل القياديين الثلاثة إضافة إلى مواطن مدني في شقة في الطابق الرابع أسفل الشقة المستهدفة، إضافة إلى الشقة المقابلة لها والعائدة للنائب السابق، نجاح واكيم، والذي نجا بإعجوبة هو وزوجته وابنه عمر.
والجدير ذكره أن الناىب السابق، نجاح واكيم، هو والد الزميل في إذاعة "سبوتنيك" بيروت،
الدكتور جمال واكيم.
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شقة سكنية ضمن بناية مؤلفة من عدة طبقات، في منطقة الكولا في بيروت، في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على "حزب الله".
وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا ضمن بناية من عدة طبقات، في منطقة الكولا في العاصمة بيروت،
وتشير الأنباء الأولية إلى أن العدوان نفذ عبر مسيّرة.