الخارجية الروسية: موسكو تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدعو لسحب قواتها

عربي
عاجل- الجيش الإسرائيلي: جنودنا اقتحموا منذ بدء الحرب قرى ومناطق وأنفاقا تحت الأرض على الحدود
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241001/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-وتدعو-لسحب-قواتها-1093315775.html
الخارجية الروسية: موسكو تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدعو لسحب قواتها
الخارجية الروسية: موسكو تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدعو لسحب قواتها
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعية تل أبيب إلى وقف الأعمال العدائية وسحب قواتها. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T12:13+0000
2024-10-01T12:14+0000
روسيا
لبنان
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093307729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_785a633123a89f3f66a0edb8ad6ff7f5.jpg
وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "من الواضح أن مثل هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في أعقاب اغتيال عدد من قادة حزب الله ستؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في منطقة الشرق الأوسط".وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعرب عن تضامنها مع قيادة وشعب لبنان الصديق الذي تعرض لعدوان مسلح، وتعرب عن تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-نخوض-قتالا-عنيفا-ضد-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093300863.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093307729_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbdeca4ae4d32295b42d9b2310c15dd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, لبنان, العالم, إسرائيل
روسيا, لبنان, العالم, إسرائيل

الخارجية الروسية: موسكو تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدعو لسحب قواتها

12:13 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 12:14 GMT 01.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaمدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعية تل أبيب إلى وقف الأعمال العدائية وسحب قواتها.
وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "من الواضح أن مثل هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في أعقاب اغتيال عدد من قادة حزب الله ستؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت: "تدين روسيا بشدة الهجوم على لبنان وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية والانخراط في بحث حقيقي عن سبل سلمية لحل النزاع في الشرق الأوسط".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعرب عن تضامنها مع قيادة وشعب لبنان الصديق الذي تعرض لعدوان مسلح، وتعرب عن تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.
توغل دبابات إسرائيلية في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
07:45 GMT
ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف حزب الله، ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم الحزب بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل"، وفق وصف البيان.

ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:48 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- الجيش الإسرائيلي: جنودنا اقتحموا منذ بدء الحرب قرى ومناطق وأنفاقا تحت الأرض على الحدود12:16 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала