https://sarabic.ae/20241001/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-وتدعو-لسحب-قواتها-1093315775.html

الخارجية الروسية: موسكو تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدعو لسحب قواتها

الخارجية الروسية: موسكو تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدعو لسحب قواتها

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعية تل أبيب إلى وقف الأعمال العدائية وسحب قواتها. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T12:13+0000

2024-10-01T12:13+0000

2024-10-01T12:14+0000

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وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "من الواضح أن مثل هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في أعقاب اغتيال عدد من قادة حزب الله ستؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في منطقة الشرق الأوسط".وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعرب عن تضامنها مع قيادة وشعب لبنان الصديق الذي تعرض لعدوان مسلح، وتعرب عن تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-نخوض-قتالا-عنيفا-ضد-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093300863.html

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