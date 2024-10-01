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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241001/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-تواجه-وضعا-صعبا-للغاية-في-كراسنوارميسك-1093298919.html
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا للغاية في كراسنوارميسك
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا للغاية في كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
أكد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك في وضع صعب... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T05:54+0000
2024-10-01T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس ديب دايف" على "يوتيوب": "في السابق، كان بإمكان الأوكرانيين الاعتماد على السكك الحديدية لنقل معظم إمداداتهم، ولكن الآن تم قطع منطقة بوكروفسك فعليًا".وأشار إلى أن، القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحمل النقص الحاد في مواردها الخاصة في المنطقة، ولهذا السبب ستنهار في هذا الجزء من خط المواجهة.وتابع جونسون: "لن يكون لديهم الطعام والذخيرة. ولن يتمكنوا من مواصلة إعادة الإمداد عندما يواجهون الوحدات الروسية... لن يتمكن أحد من تخيل سيناريو "مشرق" تحدث فيه معجزة وستقوم القوات المسلحة الأوكرانية بطرد القوات الروسية. هذا لن يحدث".وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، إن الدفاع الأوكراني في منطقة كراسنوارميسك يتصدع، وأن الجيش الروسي على بعد عدة كيلومترات من المدينة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240930/بوتين-تطور-الأحداث-في-دونباس-بعد-عام-2014-أكدت-ضرورة-العملية-العسكرية-الخاصة-وطابعها-التحرري---عاجل-1093258076.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا للغاية في كراسنوارميسك

05:54 GMT 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك في وضع صعب للغاية بسبب فقدان السيطرة على خطوط السكك الحديدية.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس ديب دايف" على "يوتيوب": "في السابق، كان بإمكان الأوكرانيين الاعتماد على السكك الحديدية لنقل معظم إمداداتهم، ولكن الآن تم قطع منطقة بوكروفسك فعليًا".

وأضاف: "لم يعد بإمكانها (بوكروفسك) أداء دور مركز السكك الحديدية الرئيسي، وبالتالي فإن جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية جنوب وشمال بوكروفسك ستكون في وضع صعب".

وأشار إلى أن، القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحمل النقص الحاد في مواردها الخاصة في المنطقة، ولهذا السبب ستنهار في هذا الجزء من خط المواجهة.
وتابع جونسون: "لن يكون لديهم الطعام والذخيرة. ولن يتمكنوا من مواصلة إعادة الإمداد عندما يواجهون الوحدات الروسية... لن يتمكن أحد من تخيل سيناريو "مشرق" تحدث فيه معجزة وستقوم القوات المسلحة الأوكرانية بطرد القوات الروسية. هذا لن يحدث".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري
أمس, 06:55 GMT
وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، إن الدفاع الأوكراني في منطقة كراسنوارميسك يتصدع، وأن الجيش الروسي على بعد عدة كيلومترات من المدينة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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