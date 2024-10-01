https://sarabic.ae/20241001/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-تواجه-وضعا-صعبا-للغاية-في-كراسنوارميسك-1093298919.html

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا للغاية في كراسنوارميسك

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا للغاية في كراسنوارميسك

سبوتنيك عربي

أكد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك في وضع صعب... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T05:54+0000

2024-10-01T05:54+0000

2024-10-01T05:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس ديب دايف" على "يوتيوب": "في السابق، كان بإمكان الأوكرانيين الاعتماد على السكك الحديدية لنقل معظم إمداداتهم، ولكن الآن تم قطع منطقة بوكروفسك فعليًا".وأشار إلى أن، القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحمل النقص الحاد في مواردها الخاصة في المنطقة، ولهذا السبب ستنهار في هذا الجزء من خط المواجهة.وتابع جونسون: "لن يكون لديهم الطعام والذخيرة. ولن يتمكنوا من مواصلة إعادة الإمداد عندما يواجهون الوحدات الروسية... لن يتمكن أحد من تخيل سيناريو "مشرق" تحدث فيه معجزة وستقوم القوات المسلحة الأوكرانية بطرد القوات الروسية. هذا لن يحدث".وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، إن الدفاع الأوكراني في منطقة كراسنوارميسك يتصدع، وأن الجيش الروسي على بعد عدة كيلومترات من المدينة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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