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اليونيفل لـ"سبوتنيك": لا وجود لأي توغل بري إسرائيلي حتى اللحظة في لبنان
اليونيفل لـ"سبوتنيك": لا وجود لأي توغل بري إسرائيلي حتى اللحظة في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم "اليونيفل"، أندريا تيننتي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عدم وجود أي توغل بري للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة على الأراضي اللبنانية... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال تيننتي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي لا توجد أي توغلات لقوات الدفاع الإسرائيلية في جنوب لبنان، كانت هناك توغلات متقطعة الليلة الماضية، ولكنها عادت إلى طبيعتها، وبالتالي فإن القوات الإسرائيلية ليست داخل الأراضي اللبنانية في الوقت الحالي".وأضاف: "لقد تحدثوا عن عمليات توغل محدودة، حتى الآن، لم تحدث أي عمليات توغل داخل البلاد، لكننا في مواقعنا، لم نترك مواقعنا، ولم نتخل عنها، ونستمر في العمل على الأرض، إن أمن وسلامة قواتنا أمر بالغ الأهمية، وهو أيضًا مسؤولية الطرفين".ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
اليونيفل لـ"سبوتنيك": لا وجود لأي توغل بري إسرائيلي حتى اللحظة في لبنان
12:05 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 12:24 GMT 01.10.2024)
حصري
أكد المتحدث باسم "اليونيفل"، أندريا تيننتي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عدم وجود أي توغل بري للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة على الأراضي اللبنانية جنوبي البلاد.
وقال تيننتي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي لا توجد أي توغلات لقوات الدفاع الإسرائيلية في جنوب لبنان، كانت هناك توغلات متقطعة الليلة الماضية، ولكنها عادت إلى طبيعتها، وبالتالي فإن القوات الإسرائيلية ليست داخل الأراضي اللبنانية في الوقت الحالي".
وتابع: "أمس وصلتنا معلومات من جيش الدفاع الإسرائيلي عن نيته القيام بعمليات توغل داخل الأراضي اللبنانية دون أن يحدد متى وأين. لذا فنحن على علم بهذه المعلومات".
وأضاف: "لقد تحدثوا عن عمليات توغل محدودة، حتى الآن، لم تحدث أي عمليات توغل داخل البلاد، لكننا في مواقعنا، لم نترك مواقعنا، ولم نتخل عنها، ونستمر في العمل على الأرض، إن أمن وسلامة قواتنا أمر بالغ الأهمية، وهو أيضًا مسؤولية الطرفين".
وتابع: "ما زلنا نعمل بشكل مكثف لتهدئة التوترات الحالية، والوضع مقلق للغاية ليس فقط بالنسبة للبلدين، بل للمنطقة بأكملها".
ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف حزب الله، ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم الحزب بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة
ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل"، وفق وصف البيان.
ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة
على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.