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اليونيفل لـ"سبوتنيك": لا وجود لأي توغل بري إسرائيلي حتى اللحظة في لبنان

اليونيفل لـ"سبوتنيك": لا وجود لأي توغل بري إسرائيلي حتى اللحظة في لبنان

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم "اليونيفل"، أندريا تيننتي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عدم وجود أي توغل بري للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة على الأراضي اللبنانية... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال تيننتي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي لا توجد أي توغلات لقوات الدفاع الإسرائيلية في جنوب لبنان، كانت هناك توغلات متقطعة الليلة الماضية، ولكنها عادت إلى طبيعتها، وبالتالي فإن القوات الإسرائيلية ليست داخل الأراضي اللبنانية في الوقت الحالي".وأضاف: "لقد تحدثوا عن عمليات توغل محدودة، حتى الآن، لم تحدث أي عمليات توغل داخل البلاد، لكننا في مواقعنا، لم نترك مواقعنا، ولم نتخل عنها، ونستمر في العمل على الأرض، إن أمن وسلامة قواتنا أمر بالغ الأهمية، وهو أيضًا مسؤولية الطرفين".ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله".كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

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