https://sarabic.ae/20241002/الدفاع-الروسية-تدمير-6-مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-بيلغورود-خلال-الليل-1093341804.html
الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلغورود خلال الليل
الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلغورود خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليل. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T05:23+0000
2024-10-02T05:23+0000
2024-10-02T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/الدفاعات-الجوية-تسقط-125-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-روسية-1093231129.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلغورود خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 6 طائرات من دون طيار أوكرانية، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.