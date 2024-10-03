https://sarabic.ae/20241003/إعلام-إيراني-هجوم-إسرائيلي-في-سوريا-يقتل-أحد-المستشارين-العسكريين-للحرس-الثوري-1093389442.html

‏إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي في سوريا يقتل أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري

‏إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي في سوريا يقتل أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، مقتل مجيد الديواني، أحد مستشاري الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي على سوريا. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T09:46+0000

2024-10-03T09:46+0000

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وقالت وكالة "SNN" الإيرانية، إن "المستشار العسكري مجيد الديواني قتل متأثراً بجروح أُصيب بها في هجوم إسرائيلي على دمشق قبل 3 أيام".وتصدت الدفاعات الجوية السورية، في وقت سابق اليوم الخميس، لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أحد الصواريخ سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية.من جانبه، قال مصدر أمني لـ"سبوتنيك": "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية".وقد هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها، بحسب المراسل.وأضاف مراسل "سبوتنيك": "فرق الإطفاء تتمكن من إخماد النيران التي اندلعت في أحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

https://sarabic.ae/20241003/الرئيس-الإيراني-إذا-لم-نتحد-أمام-ما-يحدث-في-غزة-ولبنان-فسيأتي-دور-بقية-الدول-الإسلامية-غدا-1093385009.html

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