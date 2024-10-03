https://sarabic.ae/20241003/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-التابعة-للقوات-المسلحة-1093389605.html

الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة

الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أطقم الطيران والمدفعية والطائرات دون طيار الروسية دمرت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تزود القوات المسلحة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T09:40+0000

2024-10-03T09:40+0000

2024-10-03T10:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية استهدفت بمنشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية في 146 منطقة".وتابع: "وحدات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 720 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن وحدات مجموعة "الجنوب" دمرت منشأة أوكرانية لتجميع الطائرات المسيرة ومحطة للحرب الإلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".وقالت الدفاع: "قامت قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وحيدت نحو 130 جندياً أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات وعددا من المدافع".وبحسب بيان الدفاع فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمس" وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و144 طائرة دون طيار، منها 122 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الروسي-يستهدف-مستودع-ذخيرة-في-ضواحي-خاركوف-1093341243.html

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