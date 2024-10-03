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الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241003/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-التابعة-للقوات-المسلحة-1093389605.html
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أطقم الطيران والمدفعية والطائرات دون طيار الروسية دمرت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تزود القوات المسلحة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T09:40+0000
2024-10-03T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية استهدفت بمنشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية في 146 منطقة".وتابع: "وحدات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 720 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن وحدات مجموعة "الجنوب" دمرت منشأة أوكرانية لتجميع الطائرات المسيرة ومحطة للحرب الإلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".وقالت الدفاع: "قامت قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وحيدت نحو 130 جندياً أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات وعددا من المدافع".وبحسب بيان الدفاع فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمس" وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و144 طائرة دون طيار، منها 122 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الروسي-يستهدف-مستودع-ذخيرة-في-ضواحي-خاركوف-1093341243.html
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روسيا

الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة

09:40 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 03.10.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أطقم الطيران والمدفعية والطائرات دون طيار الروسية دمرت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تزود القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية استهدفت بمنشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية في 146 منطقة".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع الأكثر فائدة، وتم صد ثلاث هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 400 عسكري، ومركبة مشاة قتالية، وسبع مركبات وعددا من المدافع الميدانية".

وتابع: "وحدات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، فقد العدو ما يصل إلى 720 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، وعددا من المدافع".
وأشار البيان إلى أن وحدات مجموعة "الجنوب" دمرت منشأة أوكرانية لتجميع الطائرات المسيرة ومحطة للحرب الإلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".

وأضاف: "وحدات من مجموعة القوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع الأكثر فائدة، وواصلت تقدمها في أعماق دفاع العدو، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 615 عسكريا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع شاحنات صغيرة وعددا من المدافع الميدانية".

وقالت الدفاع: "قامت قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وحيدت نحو 130 جندياً أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات وعددا من المدافع".
وبحسب بيان الدفاع فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمس" وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و144 طائرة دون طيار، منها 122 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
مناورات الشرق 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مستودع ذخيرة في ضواحي خاركوف
أمس, 04:52 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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