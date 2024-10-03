https://sarabic.ae/20241003/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-قبالة-سواحل-مدينة-جبلة-بريف-اللاذقية-1093381675.html

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة بريف اللاذقية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة بريف اللاذقية

سبوتنيك عربي

تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الخميس، لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T01:53+0000

2024-10-03T01:53+0000

2024-10-03T02:42+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن أحد صواريخ العدوان سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية.من جانبه، قال مصدر أمني لـ"سبوتنيك": "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية".وقد هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها، بحسب المراسل.وأضاف مراسل "سبوتنيك": وفي وقت سابق، طالبت سوريا الأمم المتحدة بـ"التدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها"، وحثت دول العالم على التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً.وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".كم أشار الصباغ إلى أن دمشق تدعم حق موسكو في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي في وجه السياسات الغربية العدائية.وقال الصباغ خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إن سوريا تعيد تأكيد تأييدها لروسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي، ردا على السياسات الغربية العدائية، ورفضها لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية، وتدين في هذا السياق محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية".

https://sarabic.ae/20240930/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق-1093295806.html

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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي