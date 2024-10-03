https://sarabic.ae/20241003/24-عملية-لـحزب-الله-منذ-صباح-اليوم-تدمير-دبابات-وسقوط-قتلى-إسرائليين-1093399269.html

24 عملية لـ"حزب الله" منذ صباح اليوم... تدمير دبابات وسقوط قتلى إسرائليين

24 عملية لـ"حزب الله" منذ صباح اليوم... تدمير دبابات وسقوط قتلى إسرائليين

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، منذ صباح اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات وصل عددها حتى الساعة إلى 24 عملية، في قائمة يومية لم تكن تنفذ سابقا، يندرج بعضها في إطار... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T13:38+0000

2024-10-03T13:38+0000

2024-10-03T14:01+0000

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وقال "حزب الله" اليوم الخميس: "بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون، اليوم الخميس، منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن في بيان صباح اليوم الخميس، أنه عند الساعة 10:15، تصدى عناصره لمحاولة تقدم لقوات الجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.وأشار في بيان إلى أنه قواته عند الساعة 10:45 استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية.وأوضح الحزب ظهر اليوم الخميس، أن عناصره قامت بتفجير عبوة ناسفة بقوة من لواء "غولاني" الإسرائيلي في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.ووفقا لبيانات الحزب، فإن عناصر "حزب الله" استهدفت دبابة "ميركافا" في مستوطنة "نطوعة" بصاروخ موجّه.وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيانات عدة في أوقات متفاوتة من اليوم الخميس، استهدافه تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنات إسرائيلية، محققا فيهم إصابات مؤكدة، جاء فيها:وأفادت وسائل إعلام بمقتل 4 جنود من الجيش الإسرائيلي في معارك مع "حزب الله" في مارون الراس جنوبي لبنان، فجر اليوم.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب."حزب الله" يعلن تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بلدة يارون جنوبي لبنان

https://sarabic.ae/20241003/خبير-عسكري-يكشف-3-أسباب-لـفشل-الهجوم-الإسرائيلي-على-لبنان-وحزب-الله--1093397890.html

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