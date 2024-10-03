24 عملية لـ"حزب الله" منذ صباح اليوم... تدمير دبابات وسقوط قتلى إسرائليين
13:38 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 14:01 GMT 03.10.2024)
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـ"حزب الله" في منشأة "عماد 4"العسكرية
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله
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أعلن "حزب الله" اللبناني، منذ صباح اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات وصل عددها حتى الساعة إلى 24 عملية، في قائمة يومية لم تكن تنفذ سابقا، يندرج بعضها في إطار عملية صد القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، فيما تندرج العمليات الأخرى في إطار عمليات الإسناد المعتادة بشأن غزة.
وقال "حزب الله" اليوم الخميس: "بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون، اليوم الخميس، منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو".
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن في بيان صباح اليوم الخميس، أنه عند الساعة 10:15، تصدى عناصره لمحاولة تقدم لقوات الجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.
وأشار في بيان إلى أنه قواته عند الساعة 10:45 استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية.
وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، ولدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية، فجر يوم الخميس، عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة".
وأوضح الحزب ظهر اليوم الخميس، أن عناصره قامت بتفجير عبوة ناسفة بقوة من لواء "غولاني" الإسرائيلي في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وقال "حزب الله": "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس، عبوة "سجيل" بالقوة المتقدمة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
ووفقا لبيانات الحزب، فإن عناصر "حزب الله" استهدفت دبابة "ميركافا" في مستوطنة "نطوعة" بصاروخ موجّه.
وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيانات عدة في أوقات متفاوتة من اليوم الخميس، استهدافه تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنات إسرائيلية، محققا فيهم إصابات مؤكدة، جاء فيها:
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية.
استهداف تحركات لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام برشقة صاروخية.
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون برشقة صاروخية.
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي "بركان".
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة "أدميت" بصلية صاروخية.
استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة "كفرجلعادي" بصلية من صواريخ من طراز "فلق".
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة "راميم" بصلية من صواريخ من طراز "فلق".
استهداف لقوات الجيش الإسرائيلي في حرش مسكفعام بصلية صاروخية.
استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية.
قصف مدينة طبريا بصلية صاروخية.
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة سعسع بصاروخ "فلق".
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي غرب مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصاروخ "فلق".
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة البصة برشقة صاروخية.
استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.
استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الثغرة في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية برشقة صاروخية.
وأفادت وسائل إعلام بمقتل 4 جنود من الجيش الإسرائيلي في معارك مع "حزب الله" في مارون الراس جنوبي لبنان، فجر اليوم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.