https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-سكان-أكثر-من-30-قرية-جنوبي-لبنان-ويطلب-إخلاءها-فورا-1093421594.html
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان أكثر من 30 قرية جنوبي لبنان ويطلب إخلاءها فورا
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان أكثر من 30 قرية جنوبي لبنان ويطلب إخلاءها فورا
سبوتنيك عربي
طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان أكثر من 30 قرية واقعة جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه شمالا. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T08:00+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا عسكريا حذر من خلاله نحو 30 قرية في الجنوب اللبناني والتوجه الى شمال نهر الأولي، بضرورة الإخلاء بزعم الحفاظ على سلامتهم.وقال أدرعي في بيانه العسكري: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه لطائرة مسيرة في منطقة بيت شان (بيسان) بغور الأردن دخلت حدود بلاده قادمة من جهة الشرق.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل التحذير في منطقة بيت شان بعد تسلل طائرة معادية قادمة من منطقة الشرق، دون تحديد جهتها بالضبط، مشيرا إلى أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة معادية دخلت البلاد من الشرق في منطقة وادي بيت شان.وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرة-مسيرة-في-بيت-شان-قادمة-من-جهة-الشرق-1093419175.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان أكثر من 30 قرية جنوبي لبنان ويطلب إخلاءها فورا
طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان أكثر من 30 قرية واقعة جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه شمالا.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا عسكريا حذر من خلاله نحو 30 قرية في الجنوب اللبناني والتوجه الى شمال نهر الأولي، بضرورة الإخلاء بزعم الحفاظ على سلامتهم.
وقال أدرعي في بيانه العسكري: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه لطائرة مسيرة في منطقة بيت شان (بيسان) بغور الأردن
دخلت حدود بلاده قادمة من جهة الشرق.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل التحذير في منطقة بيت شان بعد تسلل طائرة معادية قادمة من منطقة الشرق، دون تحديد جهتها بالضبط، مشيرا إلى أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة معادية دخلت البلاد من الشرق في منطقة وادي بيت شان.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.
وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية
للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي
لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.