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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-سكان-أكثر-من-30-قرية-جنوبي-لبنان-ويطلب-إخلاءها-فورا-1093421594.html
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان أكثر من 30 قرية جنوبي لبنان ويطلب إخلاءها فورا
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان أكثر من 30 قرية جنوبي لبنان ويطلب إخلاءها فورا
سبوتنيك عربي
طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان أكثر من 30 قرية واقعة جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه شمالا. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T08:00+0000
2024-10-04T08:00+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا عسكريا حذر من خلاله نحو 30 قرية في الجنوب اللبناني والتوجه الى شمال نهر الأولي، بضرورة الإخلاء بزعم الحفاظ على سلامتهم.وقال أدرعي في بيانه العسكري: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه لطائرة مسيرة في منطقة بيت شان (بيسان) بغور الأردن دخلت حدود بلاده قادمة من جهة الشرق.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل التحذير في منطقة بيت شان بعد تسلل طائرة معادية قادمة من منطقة الشرق، دون تحديد جهتها بالضبط، مشيرا إلى أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة معادية دخلت البلاد من الشرق في منطقة وادي بيت شان.وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرة-مسيرة-في-بيت-شان-قادمة-من-جهة-الشرق-1093419175.html
https://sarabic.ae/20241004/بايدن-عن-اندلاع-حرب-شاملة-في-الشرق-الأوسط-هل-يمكنكم-ضمان-عدم-هطول-الأمطار؟-فيديو-1093420727.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان أكثر من 30 قرية جنوبي لبنان ويطلب إخلاءها فورا

08:00 GMT 04.10.2024
© AP Photo / Baz Ratnerمدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
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طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان أكثر من 30 قرية واقعة جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه شمالا.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا عسكريا حذر من خلاله نحو 30 قرية في الجنوب اللبناني والتوجه الى شمال نهر الأولي، بضرورة الإخلاء بزعم الحفاظ على سلامتهم.
وقال أدرعي في بيانه العسكري: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في "بيت شان" قادمة من جهة الشرق
05:39 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه لطائرة مسيرة في منطقة بيت شان (بيسان) بغور الأردن دخلت حدود بلاده قادمة من جهة الشرق.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل التحذير في منطقة بيت شان بعد تسلل طائرة معادية قادمة من منطقة الشرق، دون تحديد جهتها بالضبط، مشيرا إلى أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة معادية دخلت البلاد من الشرق في منطقة وادي بيت شان.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.
وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
بايدن عن اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط: هل يمكنكم ضمان عدم هطول الأمطار؟.. فيديو
07:06 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
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