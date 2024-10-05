https://sarabic.ae/20241005/الجيش-الإسرائيلي-يقر-بتضرر-قاعدتين-عسكريتين-خلال-الهجوم-الإيراني-الأخير-1093468877.html
الجيش الإسرائيلي يقر بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الإيراني الأخير
الجيش الإسرائيلي يقر بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الإيراني الأخير
سبوتنيك عربي
أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الايراني الاخير، الذي وقع الثلاثاء الماضي. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T18:23+0000
2024-10-05T18:23+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هجوم إيران أصاب قاعدتي "نيفاتيم وتل نوف" لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.وشدد هاغاري على أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت ألفي هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض، وكذلك نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل. وأوضح هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بإصرار على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم"، على حد زعمه.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20241005/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-مستعد-للرد-على-الهجوم-الإيراني-لكن-العواقب-ستكون-خطيرة-وكبيرة-1093462375.html
https://sarabic.ae/20241005/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-11-جنديا-باشتباكات-مع-حزب-الله-وتعرضهم-للقصف-بطائرة-مسيرة-من-العراق-1093468047.html
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إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, جو بايدن
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, جو بايدن
الجيش الإسرائيلي يقر بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الإيراني الأخير
أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الايراني الاخير، الذي وقع الثلاثاء الماضي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هجوم إيران أصاب قاعدتي "نيفاتيم وتل نوف" لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.
وشدد هاغاري على أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت ألفي هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض، وكذلك نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.
وأوضح هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بإصرار على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم"، على حد زعمه.
وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله،
بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"
، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن
، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.