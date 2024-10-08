https://sarabic.ae/20241008/مدير-وكالة-الـسي-آي-إيه-الأمريكية-يحذر-من-خطر-التصعيد-بين-إسرائيل-وإيران-1093530633.html

مدير وكالة الـ"سي آي إيه" الأمريكية يحذر من خطر التصعيد بين إسرائيل وإيران

مدير وكالة الـ"سي آي إيه" الأمريكية يحذر من خطر التصعيد بين إسرائيل وإيران

سبوتنيك عربي

حذّر ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، من أن بعض "سوء التفاهم" يهدد بالتصعيد بين إسرائيل وإيران، في الأسابيع المقبلة، بحسب... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T05:51+0000

2024-10-08T05:51+0000

2024-10-08T05:51+0000

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وقال بيرنز، في مؤتمر "سيفر بريف ثريت" في جورجيا: "نحن نواجه خطرًا حقيقيًا من تصاعد الصراع في المنطقة... يمكنك أن ترى إمكانية حدوث مواجهات غير مقصودة، وسوء تفاهم، وأفعالا تأخذ مسارا خاصا بها".ووفقا لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن قادة إسرائيل أو إيران، لا يسعون إلى صراع واسع النطاق، ولكن التهديد بالتصعيد لا يزال قائما، على حد قوله.وأشار إلى العواقب المحتملة لأنواع مختلفة من الضربات، بما في ذلك على سوق الطاقة والاقتصاد العالمي.وكانت إيران، قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردًا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.

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