https://sarabic.ae/20241012/أنقرة-تتوقع-إجراءات-فعالة-من-روسيا-وإيران-ضد-التهديد-الإسرائيلي-لسوريا-1093674156.html
أنقرة تتوقع "إجراءات فعالة" من روسيا وإيران ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا
أنقرة تتوقع "إجراءات فعالة" من روسيا وإيران ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تتوقع من روسيا وإيران أن تتخذا "إجراءات فعالة" ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا، وتراقب خطوات موسكو. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T10:50+0000
2024-10-12T10:50+0000
2024-10-12T10:50+0000
العالم
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_9f3193de1cde42baca11d3964ccb443e.jpg
جاء هذا التصريح للرئيس التركي للصحفيين لدى عودته من جولة في البلقان، وقال أردوغان: "من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فعالية ضد هذا الوضع، الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية".وأضاف أردوغان: "لذلك، تظهر ظروف مماثلة في العراق، في ظل الجهود التي تبذلها إسرائيل لنشر الحرب في جميع أنحاء العالم من ناحية، الأنشطة المثيرة للانقسام والمدمرة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية، ومن ناحية أخرى، يجب علينا أن نتخلى عن حسابات المصالح التافهة وننقذ المنطقة بالتضامن. إن عبئنا ثقيل، ولدينا الكثير من العمل".وأكد أردوغان، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن "الهجمات الأخيرة على لبنان، أثبتت مخاوفنا بشأن خطط الإدارة الإسرائيلية، لنشر الحرب في المنطقة".وأشار إلى أن "نتنياهو وشبكته يلجأون إلى كل أنواع الاستفزازات من أجل تنفيذ أيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أبدى في وقت سابق، رغبة أنقرة في عقد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأنه ينتظر حاليا رد دمشق، على ذلك، بحسب قوله.تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغانوزير سوري سابق: الاتفاق بين دمشق وأنقرة حتمي واللقاء بين الأسد وأردوغان مستبعد حاليا
https://sarabic.ae/20240921/الرئيس-التركي-مستعدون-للقاء-مع-بشار-الأسد-وننتظر-رد-دمشق-على-دعوتنا-1092962821.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_76dc6c6fd1470a64c1c978b56266394e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان
أنقرة تتوقع "إجراءات فعالة" من روسيا وإيران ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تتوقع من روسيا وإيران أن تتخذا "إجراءات فعالة" ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا، وتراقب خطوات موسكو.
جاء هذا التصريح للرئيس التركي للصحفيين لدى عودته من جولة في البلقان، وقال أردوغان: "من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فعالية ضد هذا الوضع، الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية".
وأضاف أردوغان: "لذلك، تظهر ظروف مماثلة في العراق، في ظل الجهود التي تبذلها إسرائيل لنشر الحرب في جميع أنحاء العالم من ناحية، الأنشطة المثيرة للانقسام والمدمرة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية، ومن ناحية أخرى، يجب علينا أن نتخلى عن حسابات المصالح التافهة وننقذ المنطقة بالتضامن. إن عبئنا ثقيل، ولدينا الكثير من العمل".
وأكد أردوغان، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول،
أن "الهجمات الأخيرة على لبنان، أثبتت مخاوفنا بشأن خطط الإدارة الإسرائيلية، لنشر الحرب في المنطقة".
وأشار إلى أن "نتنياهو وشبكته يلجأون إلى كل أنواع الاستفزازات من أجل تنفيذ أيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أبدى في وقت سابق، رغبة أنقرة في عقد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد،
لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأنه ينتظر حاليا رد دمشق، على ذلك، بحسب قوله.