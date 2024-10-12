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أنقرة تتوقع "إجراءات فعالة" من روسيا وإيران ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا
أنقرة تتوقع "إجراءات فعالة" من روسيا وإيران ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تتوقع من روسيا وإيران أن تتخذا "إجراءات فعالة" ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا، وتراقب خطوات موسكو. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T10:50+0000
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جاء هذا التصريح للرئيس التركي للصحفيين لدى عودته من جولة في البلقان، وقال أردوغان: "من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فعالية ضد هذا الوضع، الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية".وأضاف أردوغان: "لذلك، تظهر ظروف مماثلة في العراق، في ظل الجهود التي تبذلها إسرائيل لنشر الحرب في جميع أنحاء العالم من ناحية، الأنشطة المثيرة للانقسام والمدمرة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية، ومن ناحية أخرى، يجب علينا أن نتخلى عن حسابات المصالح التافهة وننقذ المنطقة بالتضامن. إن عبئنا ثقيل، ولدينا الكثير من العمل".وأكد أردوغان، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن "الهجمات الأخيرة على لبنان، أثبتت مخاوفنا بشأن خطط الإدارة الإسرائيلية، لنشر الحرب في المنطقة".وأشار إلى أن "نتنياهو وشبكته يلجأون إلى كل أنواع الاستفزازات من أجل تنفيذ أيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أبدى في وقت سابق، رغبة أنقرة في عقد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأنه ينتظر حاليا رد دمشق، على ذلك، بحسب قوله.تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغانوزير سوري سابق: الاتفاق بين دمشق وأنقرة حتمي واللقاء بين الأسد وأردوغان مستبعد حاليا
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العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان

أنقرة تتوقع "إجراءات فعالة" من روسيا وإيران ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا

10:50 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoyالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
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صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تتوقع من روسيا وإيران أن تتخذا "إجراءات فعالة" ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا، وتراقب خطوات موسكو.
جاء هذا التصريح للرئيس التركي للصحفيين لدى عودته من جولة في البلقان، وقال أردوغان: "من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فعالية ضد هذا الوضع، الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية".
وأضاف أردوغان: "لذلك، تظهر ظروف مماثلة في العراق، في ظل الجهود التي تبذلها إسرائيل لنشر الحرب في جميع أنحاء العالم من ناحية، الأنشطة المثيرة للانقسام والمدمرة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية، ومن ناحية أخرى، يجب علينا أن نتخلى عن حسابات المصالح التافهة وننقذ المنطقة بالتضامن. إن عبئنا ثقيل، ولدينا الكثير من العمل".
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وأكد أردوغان، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن "الهجمات الأخيرة على لبنان، أثبتت مخاوفنا بشأن خطط الإدارة الإسرائيلية، لنشر الحرب في المنطقة".
وأشار إلى أن "نتنياهو وشبكته يلجأون إلى كل أنواع الاستفزازات من أجل تنفيذ أيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أبدى في وقت سابق، رغبة أنقرة في عقد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأنه ينتظر حاليا رد دمشق، على ذلك، بحسب قوله.
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