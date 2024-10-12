https://sarabic.ae/20241012/حماس-تعلق-على-قطع-نيكاراغوا-علاقاتها-مع-إسرائيل-1093680157.html

"حماس" تعلق على قطع نيكاراغوا علاقاتها مع إسرائيل

"حماس" تعلق على قطع نيكاراغوا علاقاتها مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

علقت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، على قرار حكومة نيكاراغوا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ردا على الإبادة الجماعية المتواصلة، التي يرتكبها جيشها... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T13:32+0000

2024-10-12T13:32+0000

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وقالت "حماس" في بيان لها: "إننا وإذ نقدّر انضمام نيكاراغوا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدَّ الكيان الصهيوني".وتابع: "نثمّن تصريح، روزاريو موريو، نائبة الرئيس دانييل أورتيغا، التي وصفت فيه حكومة الاحتلال الصهيوني بـ"الفاشية والمجرمة"، فإنّنا نجدّد دعوتنا إلى كل الدول والحكومات في العالم، إلى قطع كافة العلاقات مع هذا الكيان الفاشي والمجرم، والعمل بكل الوسائل على تجريم أفعاله الوحشية ومحاكمته وعزله".وأعلنت نائبة رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو، أمس الجمعة، أن حكومة بلادها وبطلب من الرئيس دانيال أورتيغا قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.مكسيكو - سبوتنيك. وقالت روزاريو موريو على أثير التلفزيون الحكومي، "أصدر رئيسنا تعليماته إلى وزارة الخارجية بالامتثال لطلب البرلمان الوطني، والمضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة".وأضافت، أنها (حكومة إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية".وتنضم بذلك نيكاراغوا إلى كل من بوليفيا وكولومبيا اللتين قطعتا علاقتهما الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب السابع من أكتوبر.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 42 ألف و150 فلسطيينا، وإصابة أكثر من 98 ألفا و117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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