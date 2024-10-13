https://sarabic.ae/20241013/السفارة-السودانية-في-القاهرة-نشاط-مدارسنا-في-مصر-ما-زال-متوقفا-1093700074.html
السفارة السودانية: نشاط مدارسنا في مصر ما زال متوقفا
السفارة السودانية: نشاط مدارسنا في مصر ما زال متوقفا
سبوتنيك عربي
أصدرت المستشارية الثقافية في السفارة السودانية في القاهرة، اليوم الأحد، بيانا موجها لأصحاب المدارس والأسر السودانية بشأن أزمة المدارس السودانية في مصر. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T08:54+0000
2024-10-13T08:54+0000
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ونقل موقع "الراكوبة نيوز" عن السفارة توضيحها لعدة نقاط جاءت كالآتي:وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت، أمس السبت، اعتقال سودانيين في محافظة الجيزة، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي زعم أن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من الوافدين الحاملين للجنسية السودانية الأمر الذي أثار جدلا.وقالت الداخلية المصرية عبر حسابها على منصة "إكس"، إن مصدرا أمنيا "نفى صحة مقطع صوتي تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتي فيصل والبراجيل".وتابع البيان: "أكد المصدر الأمني أن نشر مثل تلك الادعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
السفارة السودانية: نشاط مدارسنا في مصر ما زال متوقفا
أصدرت المستشارية الثقافية في السفارة السودانية في القاهرة، اليوم الأحد، بيانا موجها لأصحاب المدارس والأسر السودانية بشأن أزمة المدارس السودانية في مصر.
ونقل موقع
"الراكوبة نيوز" عن السفارة توضيحها لعدة نقاط جاءت كالآتي:
1.
السفارة لم تتسلم قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم السودانية بالتقويم الدراسي للمدارس السودانية بمصر.
2.
السلطات التعليمية المصرية لم توافق حتى الآن على استئناف النشاط التعليمي بالمدارس السودانية في مصر.
3.
نرجو من جميع أصحاب المدارس الالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة.
4.
نرجو من أسر الطلاب التريث في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد وعدم دفع الرسوم نهائيا، إذ أن إغلاق المدارس مازال ساريًا ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية باستئناف الدراسة.
5.
نهيب بأصحاب المدارس التي أعلنت عن بدء الدراسة التوقف فورا قبل التعرض للمساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت، أمس السبت، اعتقال سودانيين في محافظة الجيزة
، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي زعم أن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من الوافدين الحاملين للجنسية السودانية الأمر الذي أثار جدلا.
وقالت الداخلية المصرية عبر حسابها على منصة "إكس"، إن مصدرا أمنيا "نفى صحة مقطع صوتي تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتي فيصل والبراجيل".
وتابع البيان: "أكد المصدر الأمني أن نشر مثل تلك الادعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".