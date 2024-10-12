https://sarabic.ae/20241012/بعد-تداول-تسجيل-صوتي-الداخلية-المصرية-تنفي-اعتقال-سودانيين-1093675966.html

بعد تداول تسجيل صوتي... الداخلية المصرية تنفي اعتقال سودانيين

بعد تداول تسجيل صوتي... الداخلية المصرية تنفي اعتقال سودانيين

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، اعتقال سودانيين في محافظة الجيزة، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي زعم أن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من الوافدين الحاملين... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T11:45+0000

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وقالت الداخلية المصرية عبر حسابها على منصة "إكس"، إن مصدرا أمنيا "نفى صحة مقطع صوتي تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتي فيصل والبراجيل".وتابع البيان: "أكد المصدر الأمني أن نشر مثل تلك الادعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".وفي وقت سابق، زعمت قوات الدعم السريع السودانية، مساء الجمعة، أنها ألقت القبض على جنود من الجيش المصري، قالت إنهم شاركوا في الحرب الدائرة حاليا في السودان لمساندة قوات الجيش السوداني ضد قوات الدعم.وأصدرت "الدعم السريع" بيانا مطولا قالت فيه إن لديها حاليا أسرى ممن وصفتهم بالـ"مرتزقة المصريين"، متهمة مصر بدعم الجيش السوداني بكل الإمكانيات العسكرية، وتسهيل دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة.وزعم البيان أن مصر قدمت للجيش السوداني خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، 8 طائرات k8 وصلت القاعدة الجوية في بورتسودان، وأن القوات المصرية تشارك الآن في القتال، وآخرها في معركة جبل موية.من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس الماضي، المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة، التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع"، مؤكدة على "التزام مصر بأمن واستقرار ووحدة السودان"، ومشددة على أنها "لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين في مواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".

https://sarabic.ae/20241012/السودان-المخابرات-العسكرية-تضبط-شحنة-أسلحة-ضخمة-قادمة-من-دولة-عربية-1093672262.html

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