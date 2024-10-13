https://sarabic.ae/20241013/تقرير-المشروع-الكبير-للسنوار-لمهاجمة-إسرائيل-1093696592.html

تقرير: "المشروع الكبير" للسنوار لمهاجمة إسرائيل

تقرير: "المشروع الكبير" للسنوار لمهاجمة إسرائيل

سبوتنيك عربي

زعمت تقارير صحيفة أمريكية، نقلا عن وثائق، أن حركة حماس الفلسطينية خططت لتنفيذ هجوم كبير على إسرائيل في خريف عام 2022، لكنها أجلت الهجوم من أجل حشد دعم إيران... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T06:06+0000

2024-10-13T06:06+0000

2024-10-13T06:06+0000

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وقالت الصحيفة نقلا عن محضر اجتماعات سرية لقيادة "حماس": "في البداية، خططت "حماس" لتنفيذ هجوم أطلق عليه اسم "المشروع الكبير" في خريف عام 2022. ومع ذلك، قامت الجماعة بتأجيل الخطة لأنها حاولت إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة فيه".وأضافت: "على مدى أكثر من عامين، اجتمع يحيى السنوار مع كبار قادة حماس وناقشوا ما كانوا يأملون في أن يكون الهجوم هو الأكثر تدميرا وزعزعة للاستقرار في تاريخ الجماعة".وكشفت الوثائق عن جهود واسعة لتضليل إسرائيل بشأن نواياها، في حين كانت الحركة تضع الأسس لهجوم جريء واشتعال إقليمي كان السنوار يأمل في أن يتسبّب بانهيار إسرائيل.وفي يوليو/تموز 2023، أرسلت "حماس" مسؤولا كبيرا إلى لبنان، حيث التقى قائدا إيرانيا رفيعا وطلب المساعدة في ضرب مواقع حساسة مع بداية الهجوم.أبلغ القائد الإيراني "حماس" بأن إيران و"حزب الله" يدعمان الهجوم من حيث المبدأ، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد. ولا توضح المحاضر مدى تفصيل الخطة التي قدمتها "حماس" لحلفائها.ووفقا للوثائق، فإن "حماس" شعرت بالاطمئنان على الدعم العام من حلفائها، لكنها استنتجت أنه قد يتعيّن عليها المضي قدما -دون مشاركتهم الكاملة- جزئيا لمنع إسرائيل من نشر نظام دفاع جوي متقدم قبل وقوع الهجوم.تقول الصحيفة الأمريكية إن "حماس" تجنبت المواجهات الكبرى مع إسرائيل لمدة عامين من عام 2021، من أجل تعظيم مفاجأة هجوم 7 أكتوبر. وكما رأى القادة، فإنهم "يجب أن يبقوا العدو مقتنعًا بأن حماس تريد الهدوء".رئيس الشورى الإيراني: ندعم قرارات المقاومة والشعب والحكومة اللبنانيةالجيش الإسرائيلي يتوعد باستهداف سيارات الإسعاف في لبنان بزعم استخدامها لأغراض عسكرية

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