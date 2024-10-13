جندي روسي يتحدث عن صراعات بين مسلحي القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241013/جندي-روسي-يتحدث-عن-صراعات-بين-مسلحي-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-1093698174.html
جندي روسي يتحدث عن صراعات بين مسلحي القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
جندي روسي يتحدث عن صراعات بين مسلحي القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
سبوتنيك عربي
أفاد جندي روسي بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يتقاتلون بشأن الأفضلية وتوفير الإمدادات. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T07:26+0000
2024-10-13T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وقال الجندي الذي يحمل إشارة "بيتون" لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك حالة عندما أخبرنا أحد الجنود الأوكرانيين أنهم اشتبكوا مع مرتزقة من بولندا، لأنهم يرسلون كل شيء عن طريق المساعدات الإنسانية، فهم يرتدون ملابسهم، أما الجندي الأوكراني، فيجلس دون كل شيء".ووفقًا له، بالإضافة إلى تدني مستوى الإمدادات، فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية أسوأ تدريبًا بكثير.وتابع: "لقد تم تعبئته (جندي من القوات المسلحة الأوكرانية) بالأمس، وهو بالفعل في الخط الأمامي، يقاتل ضدي. وعندما تمت تعبئتي، خضعتُ لدورة تدريبية لمدة شهرين، ثم وصلت إلى هنا، وفقًا لذلك، في خط الدفاع الثالث. وهناك أعددت نفسي وذهبت إلى الأمام".وفي وقت سابق، قال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إن عدد "الفيلق الدولي للدفاع عن أراضي أوكرانيا" الذي شكله الغرب وصل إلى 18 ألف شخص من أكثر من 85 دولة، بما في ذلك دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. ومن بين المرتزقة الأجانب، يأتي معظمهم من بولندا وفرنسا وجورجيا.ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من عشرة آلاف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف. وخلال هذه الفترة، أمكن القضاء على عدة آلاف منهم.الجيش الروسي ينفذ 38 ضربة مشتركة استهدف فيها منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوعسلاح الجو الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوفقراصنة ينشرون بيانات المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك بينهم مرتزقة من الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-القضاء-على-مرتزقة-للناتو-بمقاطعة-خيرسون-بعد-استهدافهم-براجمات-أوراغان-1093440324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

جندي روسي يتحدث عن صراعات بين مسلحي القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب

07:26 GMT 13.10.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أفاد جندي روسي بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يتقاتلون بشأن الأفضلية وتوفير الإمدادات.
وقال الجندي الذي يحمل إشارة "بيتون" لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك حالة عندما أخبرنا أحد الجنود الأوكرانيين أنهم اشتبكوا مع مرتزقة من بولندا، لأنهم يرسلون كل شيء عن طريق المساعدات الإنسانية، فهم يرتدون ملابسهم، أما الجندي الأوكراني، فيجلس دون كل شيء".

وأضاف: "هؤلاء يجلسون في خندق منفصل، وهؤلاء في خندق منفصل، هؤلاء (المرتزقة) لديهم كل شيء، وهؤلاء (القوات المسلحة الأوكرانية) ليس لديهم شيء".

ووفقًا له، بالإضافة إلى تدني مستوى الإمدادات، فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية أسوأ تدريبًا بكثير.
وتابع: "لقد تم تعبئته (جندي من القوات المسلحة الأوكرانية) بالأمس، وهو بالفعل في الخط الأمامي، يقاتل ضدي. وعندما تمت تعبئتي، خضعتُ لدورة تدريبية لمدة شهرين، ثم وصلت إلى هنا، وفقًا لذلك، في خط الدفاع الثالث. وهناك أعددت نفسي وذهبت إلى الأمام".
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مراسل "سبوتنيك": القضاء على مرتزقة للناتو بمقاطعة خيرسون بعد استهدافهم براجمات "أوراغان"
4 أكتوبر, 15:30 GMT
وفي وقت سابق، قال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إن عدد "الفيلق الدولي للدفاع عن أراضي أوكرانيا" الذي شكله الغرب وصل إلى 18 ألف شخص من أكثر من 85 دولة، بما في ذلك دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. ومن بين المرتزقة الأجانب، يأتي معظمهم من بولندا وفرنسا وجورجيا.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من عشرة آلاف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف. وخلال هذه الفترة، أمكن القضاء على عدة آلاف منهم.
الجيش الروسي ينفذ 38 ضربة مشتركة استهدف فيها منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع
سلاح الجو الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوف
قراصنة ينشرون بيانات المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك بينهم مرتزقة من الشرق الأوسط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди собираются на месте убийства лидера Хезболлы Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:11 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала