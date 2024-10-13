https://sarabic.ae/20241013/جندي-روسي-يتحدث-عن-صراعات-بين-مسلحي-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-1093698174.html

جندي روسي يتحدث عن صراعات بين مسلحي القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب

جندي روسي يتحدث عن صراعات بين مسلحي القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب

سبوتنيك عربي

أفاد جندي روسي بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يتقاتلون بشأن الأفضلية وتوفير الإمدادات. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T07:26+0000

2024-10-13T07:26+0000

2024-10-13T07:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقال الجندي الذي يحمل إشارة "بيتون" لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك حالة عندما أخبرنا أحد الجنود الأوكرانيين أنهم اشتبكوا مع مرتزقة من بولندا، لأنهم يرسلون كل شيء عن طريق المساعدات الإنسانية، فهم يرتدون ملابسهم، أما الجندي الأوكراني، فيجلس دون كل شيء".ووفقًا له، بالإضافة إلى تدني مستوى الإمدادات، فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية أسوأ تدريبًا بكثير.وتابع: "لقد تم تعبئته (جندي من القوات المسلحة الأوكرانية) بالأمس، وهو بالفعل في الخط الأمامي، يقاتل ضدي. وعندما تمت تعبئتي، خضعتُ لدورة تدريبية لمدة شهرين، ثم وصلت إلى هنا، وفقًا لذلك، في خط الدفاع الثالث. وهناك أعددت نفسي وذهبت إلى الأمام".وفي وقت سابق، قال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إن عدد "الفيلق الدولي للدفاع عن أراضي أوكرانيا" الذي شكله الغرب وصل إلى 18 ألف شخص من أكثر من 85 دولة، بما في ذلك دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. ومن بين المرتزقة الأجانب، يأتي معظمهم من بولندا وفرنسا وجورجيا.ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من عشرة آلاف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف. وخلال هذه الفترة، أمكن القضاء على عدة آلاف منهم.الجيش الروسي ينفذ 38 ضربة مشتركة استهدف فيها منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوعسلاح الجو الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوفقراصنة ينشرون بيانات المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك بينهم مرتزقة من الشرق الأوسط

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