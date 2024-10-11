https://sarabic.ae/20241011/الجيش-الروسي-ينفذ-38-ضربة-مشتركة-استهدف-فيها-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع-1093649054.html

الجيش الروسي ينفذ 38 ضربة مشتركة استهدف فيها منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع

الجيش الروسي ينفذ 38 ضربة مشتركة استهدف فيها منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت، خلال أسبوع، 38 ضربة مشتركة استخدمت فيها صواريخ "كينجال" مستهدفة منشآت حيوية أوكرانية، منها... 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T10:41+0000

2024-10-11T10:41+0000

2024-10-11T11:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، خلال بيانها الأسبوعي، أن القوات الروسية نفذت 38 ضربة واسعة النطاق، بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "جو - أرض" الباليستية الفرط صوتية، من طراز "كينجال"، على منشآت النفط والغاز والطاقة، المخصصة لتشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما استهدف كذلك المطارات العسكرية، في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول. وذكر بيان وزارة الدفاع، أنه خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخ موجه مضاد للطائرات "إس-200"، و33 صاروخًا من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 603 طائرات دون طياروتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241011/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زولوتايا-نيفا-وأوستروفسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093649529.html

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