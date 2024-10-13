جنرال إسرائيلي سابق: تركنا فراغا في غزة تملأه "حماس" حاليا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241013/جنرال-إسرائيلي-سابق-تركنا-فراغا-في-غزة-تملأه-حماس-حاليا-1093712128.html
جنرال إسرائيلي سابق: تركنا فراغا في غزة تملأه "حماس" حاليا
جنرال إسرائيلي سابق: تركنا فراغا في غزة تملأه "حماس" حاليا
سبوتنيك عربي
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي ترك فراغا في قطاع غزة تملأه حركة "حماس" حاليا. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T15:45+0000
2024-10-13T15:45+0000
العالم العربي
الأخبار
عدوان إسرائيلي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081884729_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_421486c930b6e464991bdd1fed510dfc.jpg
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن قائد سابق لسلاح البر الإسرائيلي الجنرال يفتاح رون طال، أن بلاده خلقت بأيديها فراغا في غزة تملأه السيطرة المدنية لحركة حماس، والتي تزداد قوة وصلابة.وأوضح الجنرال يفتاح رون طال أنه من الأفضل لبلاده هو تشكيل حكومة جديدة في قطاع غزة تكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.زعمت تقارير صحيفة أمريكية، نقلا عن وثائق، أن حركة حماس الفلسطينية خططت لتنفيذ هجوم كبير على إسرائيل في خريف عام 2022، لكنها أجلت الهجوم من أجل حشد دعم إيران وحركة "حزب الله" الشيعية اللبنانية.وقالت الصحيفة نقلا عن محضر اجتماعات سرية لقيادة "حماس": "في البداية، خططت "حماس" لتنفيذ هجوم أطلق عليه اسم "المشروع الكبير" في خريف عام 2022. ومع ذلك، قامت الجماعة بتأجيل الخطة لأنها حاولت إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة فيه".وبحسب محاضر الاجتماعات السرية بين قادة "حماس"، التي استولت عليها القوات الإسرائيلية وحصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، تفاصيل التخطيط لهجوم 7 أكتوبر 2023، فضلا عن إصرار السنوار على إقناع حلفاء "حماس"، إيران و"حزب الله"، بالانضمام إلى الهجوم أو على الأقل الالتزام بمعركة أوسع مع إسرائيل في حال شنت "حماس" هجوما مفاجئا عبر الحدود.وكشفت الوثائق عن جهود واسعة لتضليل إسرائيل بشأن نواياها، في حين كانت الحركة تضع الأسس لهجوم جريء واشتعال إقليمي كان السنوار يأمل في أن يتسبّب بانهيار إسرائيل.وعند تحضير الحجج الموجهة إلى "حزب الله"، قال قادة "حماس" إن "الوضع الداخلي" في إسرائيل في إشارة إلى الاضطرابات المتعلقة بخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي كان من بين الأسباب التي دفعتهم إلى "التحرك نحو معركة استراتيجية".وفي يوليو/تموز 2023، أرسلت "حماس" مسؤولا كبيرا إلى لبنان، حيث التقى قائدا إيرانيا رفيعا وطلب المساعدة في ضرب مواقع حساسة مع بداية الهجوم.وبحسب الوثائق، تشير إلى أن "حماس" خططت لمناقشة الهجوم بمزيد من التفصيل في اجتماع لاحق مع حسن نصر الله، لكن المحاضر لا توضح ما إذا كانت هذه المناقشة قد حدثت بالفعل.ووفقا للوثائق، فإن "حماس" شعرت بالاطمئنان على الدعم العام من حلفائها، لكنها استنتجت أنه قد يتعيّن عليها المضي قدما -دون مشاركتهم الكاملة- جزئيا لمنع إسرائيل من نشر نظام دفاع جوي متقدم قبل وقوع الهجوم. تقول الصحيفة الأمريكية إن "حماس" تجنبت المواجهات الكبرى مع إسرائيل لمدة عامين من عام 2021، من أجل تعظيم مفاجأة هجوم 7 أكتوبر. وكما رأى القادة، فإنهم "يجب أن يبقوا العدو مقتنعًا بأن حماس تريد الهدوء".
https://sarabic.ae/20241013/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-تنفي-علم-طهران-بخطط-حماس-لمهاجمة-إسرائيل-1093696187.html
https://sarabic.ae/20241011/بعد-فشل-لقاءات-المصالحة-بين-فتح-وحماس-ما-مصير-ملف-إدارة-قطاع-غزة-بعد-انتهاء-الحرب؟-1093663174.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081884729_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d406ba3e78f1a18643f1ab0c00adb723.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
العالم العربي, الأخبار, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس

جنرال إسرائيلي سابق: تركنا فراغا في غزة تملأه "حماس" حاليا

15:45 GMT 13.10.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي لـ"حماس" في عسقلان، غلاف غزة
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي ترك فراغا في قطاع غزة تملأه حركة "حماس" حاليا.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن قائد سابق لسلاح البر الإسرائيلي الجنرال يفتاح رون طال، أن بلاده خلقت بأيديها فراغا في غزة تملأه السيطرة المدنية لحركة حماس، والتي تزداد قوة وصلابة.
وأوضح الجنرال يفتاح رون طال أنه من الأفضل لبلاده هو تشكيل حكومة جديدة في قطاع غزة تكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تنفي علم طهران بخطط "حماس" لمهاجمة إسرائيل
05:00 GMT
زعمت تقارير صحيفة أمريكية، نقلا عن وثائق، أن حركة حماس الفلسطينية خططت لتنفيذ هجوم كبير على إسرائيل في خريف عام 2022، لكنها أجلت الهجوم من أجل حشد دعم إيران وحركة "حزب الله" الشيعية اللبنانية.
وقالت الصحيفة نقلا عن محضر اجتماعات سرية لقيادة "حماس": "في البداية، خططت "حماس" لتنفيذ هجوم أطلق عليه اسم "المشروع الكبير" في خريف عام 2022. ومع ذلك، قامت الجماعة بتأجيل الخطة لأنها حاولت إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة فيه".
وبحسب محاضر الاجتماعات السرية بين قادة "حماس"، التي استولت عليها القوات الإسرائيلية وحصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، تفاصيل التخطيط لهجوم 7 أكتوبر 2023، فضلا عن إصرار السنوار على إقناع حلفاء "حماس"، إيران و"حزب الله"، بالانضمام إلى الهجوم أو على الأقل الالتزام بمعركة أوسع مع إسرائيل في حال شنت "حماس" هجوما مفاجئا عبر الحدود.
وكشفت الوثائق عن جهود واسعة لتضليل إسرائيل بشأن نواياها، في حين كانت الحركة تضع الأسس لهجوم جريء واشتعال إقليمي كان السنوار يأمل في أن يتسبّب بانهيار إسرائيل.
وعند تحضير الحجج الموجهة إلى "حزب الله"، قال قادة "حماس" إن "الوضع الداخلي" في إسرائيل في إشارة إلى الاضطرابات المتعلقة بخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي كان من بين الأسباب التي دفعتهم إلى "التحرك نحو معركة استراتيجية".
فلسطين والانقسام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
بعد فشل لقاءات المصالحة بين فتح وحماس.. ما مصير ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟
11 أكتوبر, 17:40 GMT
وفي يوليو/تموز 2023، أرسلت "حماس" مسؤولا كبيرا إلى لبنان، حيث التقى قائدا إيرانيا رفيعا وطلب المساعدة في ضرب مواقع حساسة مع بداية الهجوم.
وبحسب الوثائق، تشير إلى أن "حماس" خططت لمناقشة الهجوم بمزيد من التفصيل في اجتماع لاحق مع حسن نصر الله، لكن المحاضر لا توضح ما إذا كانت هذه المناقشة قد حدثت بالفعل.
ووفقا للوثائق، فإن "حماس" شعرت بالاطمئنان على الدعم العام من حلفائها، لكنها استنتجت أنه قد يتعيّن عليها المضي قدما -دون مشاركتهم الكاملة- جزئيا لمنع إسرائيل من نشر نظام دفاع جوي متقدم قبل وقوع الهجوم.
تقول الصحيفة الأمريكية إن "حماس" تجنبت المواجهات الكبرى مع إسرائيل لمدة عامين من عام 2021، من أجل تعظيم مفاجأة هجوم 7 أكتوبر. وكما رأى القادة، فإنهم "يجب أن يبقوا العدو مقتنعًا بأن حماس تريد الهدوء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди собираются на месте убийства лидера Хезболлы Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:49 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала