https://sarabic.ae/20241013/خبير-يوضح-هدف-واشنطن-والناتو-من-مناوراتهما-النووية-1093709414.html
خبير يوضح هدف واشنطن و"الناتو" من مناوراتهما النووية
خبير يوضح هدف واشنطن و"الناتو" من مناوراتهما النووية
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري إيغور كورتشينكو أن المناورات النووية التي يجريها حلف شمال الأطلسي هدفها إثبات استعداد واشنطن وحلفائها لحرب نووية ضد روسيا التي خفّضت سقف... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T13:45+0000
2024-10-13T13:45+0000
2024-10-13T13:45+0000
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العالم
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وقال كورتشينكو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" لوكالة "سبوتنيك": " لقد تم إرسال إشارة لنا، لا سيما من قبل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية، بأنهما مستعدان لحرب نووية محدودة في أوروبا حتى مع إعلاننا عن معايير جديدة يمكننا من خلالها الرد بضربة نووية على بعض المتغيرات في تطور الوضع العسكري والسياسي والعدوان على روسيا".وتابع كورتشينكو: "يمكن اعتبار الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته هو الأمين العام لحرب نووية محدودة في أوروبا”.وأعلن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته أن الحلف سيبدأ مناورات نووية سنوية، يوم الإثنين، على خلفية الخطاب النووي المتزايد من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو وأعلن أن روسيا تعمل على تحديث عقيدتها النووية حتى لا يكون لدى خصومها أوهام بعدم استعداد روسيا لضمان أمنها بكل الوسائل المتاحة.واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا تعمل على تحديث عقيدتها النووية حتى لا يكون لدى خصومها أوهام بشأن استعداد موسكو لضمان أمنها بكل الوسائل المتاحة.وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نأخذ بعين الاعتبار مجمل العوامل، التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي وأمننا وقدرتنا الدفاعية. وتحقيقا لهذه الغاية، نقوم بتحديث أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي حتى لا يتوهم الخصوم بشأن استعدادنا لضمان أمن روسيا بكل الوسائل المتاحة".موسكو تحذر واشنطن وحلفاءها من عواقب الصدام العسكري المباشر بين القوى النوويةغروسي محذرا: توسع انتشار الأسلحة النووية في عالم مضطرب يهدد الأمن الدولي
https://sarabic.ae/20241013/لوكاشينكو-الغرب-سمع-إشارات-حول-العقيدة-النووية-الروسية-1093705019.html
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روسيا, العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير يوضح هدف واشنطن و"الناتو" من مناوراتهما النووية
أكد الخبير العسكري إيغور كورتشينكو أن المناورات النووية التي يجريها حلف شمال الأطلسي هدفها إثبات استعداد واشنطن وحلفائها لحرب نووية ضد روسيا التي خفّضت سقف استخدامها السلاح النووي.
وقال كورتشينكو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" لوكالة "سبوتنيك": " لقد تم إرسال إشارة لنا، لا سيما من قبل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية، بأنهما مستعدان لحرب نووية محدودة في أوروبا حتى مع إعلاننا عن معايير جديدة يمكننا من خلالها الرد بضربة نووية على بعض المتغيرات في تطور الوضع العسكري والسياسي والعدوان على روسيا".
وأضاف: "نتيجة لذلك فإن الناتو "رفع التحدي" وأظهر أنه مستعد للرد".
وتابع كورتشينكو: "يمكن اعتبار الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته هو الأمين العام لحرب نووية محدودة في أوروبا”.
ووفقا له، فإن الأوروبيين في هذه الحالة هم رهائن مطلقون للسياسة الأمريكية.
وأعلن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته أن الحلف سيبدأ مناورات نووية سنوية، يوم الإثنين، على خلفية الخطاب النووي المتزايد من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو وأعلن أن روسيا تعمل على تحديث عقيدتها النووية حتى لا يكون لدى خصومها أوهام بعدم استعداد روسيا لضمان أمنها بكل الوسائل المتاحة.
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.
وقال بوتين إن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان، بما في ذلك إذا كان العدوان، باستخدام الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدا خطيرا للسيادة، وأضاف أنه من المقترح اعتبار العدوان من جانب دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا تعمل على تحديث عقيدتها النووية حتى لا يكون لدى خصومها أوهام بشأن استعداد موسكو لضمان أمنها بكل الوسائل المتاحة.
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نأخذ بعين الاعتبار مجمل العوامل، التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي وأمننا وقدرتنا الدفاعية. وتحقيقا لهذه الغاية، نقوم بتحديث أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي حتى لا يتوهم الخصوم بشأن استعدادنا لضمان أمن روسيا بكل الوسائل المتاحة".