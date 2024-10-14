الجيش الروسي يحرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه
09:22 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 14.10.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية حررت قرية ليفادني في مقاطعة زابوروجي وسبطرت على مواقع أكثر فائدة".
أوضح البيان أن "وحدات من مجموعة القوات "الغرب" سيطرت على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة خاركوف، وتم صد هجومين مضادين أوكرانيين، وفقد العدو ما يصل إلى 490 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 وثلاث شاحنات صغيرة وعددا من المدافع".
وأضاف: "واصلت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت ثلاثة هجمات مضادة أوكرانية، وفقدت قوات نظام كييف 620 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وأربع مركبات مدرعة وعددا من المدافع".
وتابعت وزارة الدفاع: "قامت قوات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات من صد 9 هجمات مضادة شنتها قوات أوكرانية، ووفقد العدو ما يصل إلى 465 عسكريًا ومركبة قتال مدرعة وعددا من المدافع".
وأشارت إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي تدمر صاروخاً من طراز "هيمارس" و 25 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.