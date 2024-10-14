https://sarabic.ae/20241014/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ليفادنوي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1093730162.html

الجيش الروسي يحرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه

الجيش الروسي يحرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه الروسية. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T09:22+0000

2024-10-14T09:22+0000

2024-10-14T09:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية حررت قرية ليفادني في مقاطعة زابوروجي وسبطرت على مواقع أكثر فائدة".وأضاف: "واصلت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت ثلاثة هجمات مضادة أوكرانية، وفقدت قوات نظام كييف 620 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وأربع مركبات مدرعة وعددا من المدافع".وأشارت إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي تدمر صاروخاً من طراز "هيمارس" و 25 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديووأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241013/القوات-الروسية-تكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-وتأسر-8-جنود-1093703203.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم