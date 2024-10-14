https://sarabic.ae/20241014/الداخلية-المصرية-تعلن-ضبط-أكبر-شبكة-نهب-أموال-عبر-مواقع-المراهنات-1093727150.html

الداخلية المصرية تعلن ضبط أكبر شبكة نهب أموال عبر مواقع المراهنات

الداخلية المصرية تعلن ضبط أكبر شبكة نهب أموال عبر مواقع المراهنات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن أجهزتها تمكنت من ضبط أكبر شبكة لنهب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال المراهنات. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T07:26+0000

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وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، أنها تلقت "معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام تفيد بقيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص "يقومون بعد ذلك باستخدام تلك المحافظ الإلكترونية في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون".وتبين من خلال التحريات أن هؤلاء الأشخاص وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع، مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم في عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين، كما حولوا تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.واستهدفت عناصر إنفاذ القانون المصرية هؤلاء المتهمين وبلغ عددهم 25 شخصا، كما ثبت أن لديهم معلومات جنائية وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ825 ألف جنيه مصري، مضيفة أنه عثر كذلك بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه وكمية من المشغولات الذهبية و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية، حيث كشفت أنها تستدرجهم في بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع بعضا منهم إلى ارتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم.

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