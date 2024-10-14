https://sarabic.ae/20241014/الداخلية-المصرية-تعلن-ضبط-أكبر-شبكة-نهب-أموال-عبر-مواقع-المراهنات-1093727150.html
الداخلية المصرية تعلن ضبط أكبر شبكة نهب أموال عبر مواقع المراهنات
الداخلية المصرية تعلن ضبط أكبر شبكة نهب أموال عبر مواقع المراهنات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن أجهزتها تمكنت من ضبط أكبر شبكة لنهب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال المراهنات. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T07:26+0000
2024-10-14T07:26+0000
2024-10-14T07:26+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103627/65/1036276588_0:500:3408:2417_1920x0_80_0_0_326cdee44f3047c05dc6d5155d8603bf.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، أنها تلقت "معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام تفيد بقيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص "يقومون بعد ذلك باستخدام تلك المحافظ الإلكترونية في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون".وتبين من خلال التحريات أن هؤلاء الأشخاص وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع، مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم في عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين، كما حولوا تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.واستهدفت عناصر إنفاذ القانون المصرية هؤلاء المتهمين وبلغ عددهم 25 شخصا، كما ثبت أن لديهم معلومات جنائية وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ825 ألف جنيه مصري، مضيفة أنه عثر كذلك بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه وكمية من المشغولات الذهبية و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية، حيث كشفت أنها تستدرجهم في بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع بعضا منهم إلى ارتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم.
https://sarabic.ae/20241014/مصر-توضح-حقيقة-توقف-صادرات-اللحوم-السودانية-إليها-1093726690.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103627/65/1036276588_140:0:3363:2417_1920x0_80_0_0_34c30e6fa59da0c3c5aa43329266bcc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
الداخلية المصرية تعلن ضبط أكبر شبكة نهب أموال عبر مواقع المراهنات
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن أجهزتها تمكنت من ضبط أكبر شبكة لنهب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال المراهنات.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، أنها تلقت "معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام تفيد بقيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص "يقومون بعد ذلك باستخدام تلك المحافظ الإلكترونية في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون".
وتبين من خلال التحريات أن هؤلاء الأشخاص وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع، مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم في عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين، كما حولوا تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.
واستهدفت عناصر إنفاذ القانون
المصرية هؤلاء المتهمين وبلغ عددهم 25 شخصا، كما ثبت أن لديهم معلومات جنائية وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ825 ألف جنيه مصري، مضيفة أنه عثر كذلك بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه وكمية من المشغولات الذهبية و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية، حيث كشفت أنها تستدرجهم في بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع بعضا منهم إلى ارتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم.