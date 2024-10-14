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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241014/خبير-في-العلاقات-الدولية-الناتو-تفاجأ-بردة-فعل-روسيا--1093735869.html
خبير في العلاقات الدولية: الناتو تفاجأ بردة فعل روسيا
خبير في العلاقات الدولية: الناتو تفاجأ بردة فعل روسيا
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور قاسم الحساني، أن "تصريحات الناتو الأخيرة تحمل رسالة أساسية مفادها التأكيد على التعاون الوثيق بين الناتو وأوكرانيا،... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T11:03+0000
2024-10-14T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تقارير سبوتنيك
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العالم
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وأشار الحساني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرسائل التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت واضحة جداً لجهة استعداد روسيا للدفاع عن نفسها، مما جعل الناتو يشعر بالقلق، لأنه لم يتوقع هذا الخروج عن الهدوء الذي التزمت به روسيا على مدى سنوات، وطيلة الأزمة الأوكرانية".وأكد الحساني أن "روسيا تعتبر أن الدول التقليدية التي لا تمتلك سلاحاً نووياً، والتي شاركت في محاولات ضرب روسيا، ستكون شريكة في الحرب، وستتحمل عواقب ذلك"، ولفت إلى أن "ردود روسيا على الاستفزازات الغربية في الأزمة الأوكرانية كانت محسوبة ودقيقة، ورغم الضغوط، تمكنت موسكو من اتخاذ قرارات مدروسة في المجالات الاقتصادية والسياسية، مما يعكس قدرتها على التخطيط والتنفيذ في الظروف الصعبة".وختم الحساني بالتحذير من أن "السياسات الغربية تُظهر افتقاراً للانضباط والالتزام بالقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "هناك شخصيات غربية تنبه من مغبة الوقوع في هذه الأخطاء".
https://sarabic.ae/20241014/وزير-الخارجية-المجري-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-سيعني-نشوب-صراع-بين-الحلف-وروسيا-1093728156.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الناتو, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, الناتو, العالم

خبير في العلاقات الدولية: الناتو تفاجأ بردة فعل روسيا

11:03 GMT 14.10.2024
© Sputnik . Yuriy Somov / الانتقال إلى بنك الصورحلف الناتو في بروكسل
حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Yuriy Somov
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حصري
رأى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور قاسم الحساني، أن "تصريحات الناتو الأخيرة تحمل رسالة أساسية مفادها التأكيد على التعاون الوثيق بين الناتو وأوكرانيا، ومحاولة فرض سلطة الناتو على أوروبا بشكل عام"، مشيراً إلى أن "الناتو مستعد لمواجهة جميع الاحتمالات، مما يفسر دفعه لتصعيد الصراع مع روسيا".
وأشار الحساني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرسائل التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت واضحة جداً لجهة استعداد روسيا للدفاع عن نفسها، مما جعل الناتو يشعر بالقلق، لأنه لم يتوقع هذا الخروج عن الهدوء الذي التزمت به روسيا على مدى سنوات، وطيلة الأزمة الأوكرانية".

وفي ما يتعلق بحلف الناتو، اعتبر الحساني أنه "نتيجة للفوضى والاضطرابات الداخلية، فإنه غير قادر على الدخول في حرب نووية، حتى وإن كانت محدودة مع روسيا، التي تمتلك تفوقاً في هذا المجال"، موضحًا أن "هناك توجيهاً مباشراً لكل الوحدات حول العالم لضمان وجود نووي، خشية حدوث أي تصرف طائش من الناتو".

وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
وزير الخارجية المجري: انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعني نشوب صراع بين الحلف وروسيا
08:19 GMT
وأكد الحساني أن "روسيا تعتبر أن الدول التقليدية التي لا تمتلك سلاحاً نووياً، والتي شاركت في محاولات ضرب روسيا، ستكون شريكة في الحرب، وستتحمل عواقب ذلك"، ولفت إلى أن "ردود روسيا على الاستفزازات الغربية في الأزمة الأوكرانية كانت محسوبة ودقيقة، ورغم الضغوط، تمكنت موسكو من اتخاذ قرارات مدروسة في المجالات الاقتصادية والسياسية، مما يعكس قدرتها على التخطيط والتنفيذ في الظروف الصعبة".

وانتقد الحساني "النظرة الفوقية والمتعالية للغرب"، مشيرًا إلى أنهم "استغلوا فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي واعتبروا أن الدول الأخرى ضعيفة".

قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
خبير يوضح هدف واشنطن و"الناتو" من مناوراتهما النووية
أمس, 13:45 GMT

كما أشار الحساني إلى أن "فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته هو أبو المشاكل، إذ يعترف بعدم قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الحرب، على الرغم من زيادة المساعدات الغربية لنظامه، في ظل القوة العسكرية والاقتصادية التي تتمتع بها روسيا".

وختم الحساني بالتحذير من أن "السياسات الغربية تُظهر افتقاراً للانضباط والالتزام بالقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "هناك شخصيات غربية تنبه من مغبة الوقوع في هذه الأخطاء".
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